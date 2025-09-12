#АЭС в Казахстане
Туризм

В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша

Шоу Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 05:15 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Съемки международного музыкального шоу Voice Beyond Horizon, исполнительным продюсером которого выступает Димаш Кудайберген, начались в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Участники музыкального проекта из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Италии, Малайзии и Сербии прибыли в город Туркестан на поезде. Об этом передает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

В рамках съемочного процесса участники шоу посетят ряд ключевых туристских и культурных локаций:

  • комплекс Азрет-Султан;
  • городище Отрар;
  • туристский комплекс Karavansaray;
  • этноаул.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.

"После завершения съемочного этапа в Туркестанской области участники музыкального шоу продолжат творческое путешествие по другим регионам страны. Международный проект охватит Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Алматы и Астана", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Финал шоу запланирован в столице Казахстана.

Короткометражный фильм, снятый в Астане, номинирован на две награды престижного кинофестиваля в Великобритании.

Фото Алия Абди
Алия Абди
