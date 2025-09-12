В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Съемки международного музыкального шоу Voice Beyond Horizon, исполнительным продюсером которого выступает Димаш Кудайберген, начались в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Участники музыкального проекта из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Италии, Малайзии и Сербии прибыли в город Туркестан на поезде. Об этом передает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.
В рамках съемочного процесса участники шоу посетят ряд ключевых туристских и культурных локаций:
- комплекс Азрет-Султан;
- городище Отрар;
- туристский комплекс Karavansaray;
- этноаул.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.
"После завершения съемочного этапа в Туркестанской области участники музыкального шоу продолжат творческое путешествие по другим регионам страны. Международный проект охватит Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Алматы и Астана", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Финал шоу запланирован в столице Казахстана.
Короткометражный фильм, снятый в Астане, номинирован на две награды престижного кинофестиваля в Великобритании.
