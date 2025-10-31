Пара альпинистов из СНГ чуть не попала в индийскую тюрьму
Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, эта затея едва не обернулась неприятностями.
Пару задержали в аэропорту Дели по пути в Лех. Причиной стал навигатор Germin, обнаруженный в багаже путешественника. Дело в том, что индийские власти ввели строгий запрет на провоз GPS‑устройств и спутниковых телефонов с целью предотвратить обход локальной сети как местными жителями, так и туристами.
За нарушение этого запрета виновному грозит штраф от 5 000 рупий (29 933 тенге) либо тюремное заключение сроком от трех лет.
На суде Александр рассказал, что вместе с женой они 15 раз покоряли Эверест и в этот раз хотели отпраздновать атласную свадьбу на вершине UT Kangri. Судья проявил снисхождение, и пару отпустили. После этого Абрамовы отправились воплощать свой план.
