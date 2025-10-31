#АЭС в Казахстане
Туризм

Пара альпинистов из СНГ чуть не попала в индийскую тюрьму

Горы, пара, романтика, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 06:59 Фото: pixabay
Россиянин Александр Абрамов, президент компании "Клуб 7 Вершин", и его супруга Людмила планировали на 24‑ю годовщину свадьбы подняться на шеститысячник UT Kangri в Индии и провести там памятный день, сообщает Zakon.kz.

Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, эта затея едва не обернулась неприятностями.

Пару задержали в аэропорту Дели по пути в Лех. Причиной стал навигатор Germin, обнаруженный в багаже путешественника. Дело в том, что индийские власти ввели строгий запрет на провоз GPS‑устройств и спутниковых телефонов с целью предотвратить обход локальной сети как местными жителями, так и туристами.


За нарушение этого запрета виновному грозит штраф от 5 000 рупий (29 933 тенге) либо тюремное заключение сроком от трех лет.

На суде Александр рассказал, что вместе с женой они 15 раз покоряли Эверест и в этот раз хотели отпраздновать атласную свадьбу на вершине UT Kangri. Судья проявил снисхождение, и пару отпустили. После этого Абрамовы отправились воплощать свой план.

Ранее туристов в Таиланде попросили одеваться и вести себя скромнее из-за траура.

Аксинья Титова
