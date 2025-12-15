#Казахстан в сравнении
Туризм

Япония повысит налог на выезд из страны

Налог для туристов в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 08:30 Фото: pixabay
Япония в три раза увеличит налог для покидающих страну, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Mainchi, стоимость повысится с нынешней одной тысячи иен до трех тысяч иен. Повышение планируется на следующий финансовый год, который начинается в апреле.

Налог платят все пассажиры вне зависимости от гражданства и очень просто: он уже включен в стоимость авиабилетов или билетов на паром. Никуда ходить и делать что-то специально не нужно.

Гораздо больше проблем туристам принесет реформа системы tax free, которая намечена на ноябрь 2026-го. Но с ней пока многое неясно, кроме того, что налог на месте возвращать перестанут, деньги будут приходить уже после вылета.

Ранее Египет опроверг слухи о росте стоимости визы до 45 долларов, а Америка решила проверять соцсети иностранцев перед въездом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
