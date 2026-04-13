Новые маршруты для туристов открывает Южная Корея

С 17 апреля в Южной Корее полностью откроют туристические маршруты в районах, которые десятилетиями были закрыты для гражданских, сообщает Zakon.kz.

По информации Yonhap, маршруты пройдут через приграничные регионы, включая Чхорвон, Хвачхон, Янгу, Инчже и Косон. Участникам предложат пять разных направлений: от бывших полей сражений и военных высот до уникальных природных зон и видов на Кымгансан.

За 10 тыс. вон, или 6,65 доллара, туристам предложат комбинированный формат. Так, часть пути предполагается на транспорте, а часть пешком, но в сопровождении гида. Власти страны гарантируют показать следы Корейской войны, заброшенные военные объекты и одновременно – практически нетронутую экосистему.

"Фактически это редкий случай, когда закрытая зона превратилась в туристический продукт", – отмечают организаторы.

Маршруты будут доступны до конца ноября с перерывом в июле-августе из-за жары. Записаться нужно заранее через официальный сайт или приложение.

"При этом обязательное условие – наличие удостоверения личности, поскольку речь идет о приграничной зоне", – говорится в публикации.

В июне 2026 года Южная Корея вводит гарантированный базовый мобильный интернет для всех пользователей.