Блогер из США изменил свое мнение о Казахстане и сделал новое заявление
Автопутешественник, ранее резко отозвавшийся о Министерстве туризма Казахстана и о гостеприимстве в нашей стране, изменил свое мнение.
"Большое спасибо Министерству туризма Казахстана за поддержку. Отдельно хочу отметить Талгата – он отлично организовал и спланировал весь тур по Казахстану, благодаря чему поездка стала гораздо комфортнее и интереснее. Он очень ответственно подходит к своей работе и полностью вовлечен в процесс: даже не будучи профессиональным лыжником, он сопровождал нас на всех этапах маршрута и всегда был рядом", – отметил блогер в своем видео.
Как сообщается, в Алматы Коннора встретил председатель правления Kazakh Tourism, который лично продемонстрировал гостю ключевые туристские достопримечательности города и ознакомил с его культурным и природным потенциалом.
"В ходе визита блогер посетил знаковые локации южной столицы, включая Вознесенский кафедральный собор, горный курорт Шымбулак, высокогорный каток Медеу, Кок-Тобе... Программа также включала знакомство с этнокультурным наследием региона и объектами туристской инфраструктуры", – проинформировали в нацкомпании.
Помимо Алматы, автопутешественник посетил ряд популярных туристских направлений Алматинской области.
"В рамках автотура он побывал в Чарынском каньоне, где снял фото- и видеоконтент о природных достопримечательностях Казахстана", – добавили в нацкомпании.
Ранее стало известно, что тревел-блогер из США Коннор сделал резкое заявление о Казахстане. По словам блогера, его официально пригласили в нашу страну, но в день приезда якобы Министерство туризма РК забыло о нем. 9 апреля 2026 года в Минтуризма опровергли слова Коннора.
12 апреля продюсер Баян Алагузова с супругом Турсеном Алагузовым в своем шикарном доме, расположенном в горах Алматы, с размахом встретили Коннора.