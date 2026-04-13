Культура и шоу-бизнес

"Наш дом стал достопримечательностью": Баян Алагузова с размахом встретила блогера из США

тревел-блогер из США Коннор, продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 11:13 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова с супругом Турсеном Алагузовым в своем шикарном доме, расположенном в горах Алматы, с размахом встретили американского тревел-блогера Коннора, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 52-летней серебрити.

"Сегодня встречали известного тревел-блогера. Надеюсь, ему понравилось у нас?! Он сам изъявил желание прийти к нам в гости. Кажется, наш дом стал достопримечательностью города. Ждем его отзыв", – написала Баян Алагузова 12 апреля 2026 года.

Кадры, которыми поделилась продюсер, восхитили ее подписчиков. Они отметили размах, с которым семья Алагузовых встретила иностранца. По их словам, мало кому под силу на таком уровне показать гостеприимство нашего народа:

  • "Уау!"
  • "Горжусь!"
  • "Как чудесно".
  • "Гостеприимство в крови".
  • "Уау, побольше таких контентов".
  • "Я тоже не против к вам домой прийти".
  • "Молодец, Баян ханым! Восхищаюсь вами!"
  • "Так тепло и гостеприимно встретили гостя! Просто молодцы!"
  • "Баян Максатовна! Браво! Изо всех сил старается показать культуру и красоту Казахстана! А диванные критики найдут, чем развоняться!"
  • "Уау, как классно! Гордимся, что так встречаете, его так нигде не встречали, наверное! Будут его смотреть и узнавать наш прекрасный Казахстан".
  • "Прекрасная женщина, а вы еще говорите, что она не разговаривает на казахском. Она – наша гордость, показывает всю нашу национальную традицию на высшем уровне".
  • "Баян ханым из Уральска. Даже если она говорит по-русски, ее дела, работа и соблюдение традиций – на таком уровне, что мало кто может показать или повторить. Баян ханым, Турсен мырза – гордость Казахстана! Только восхищение".
  • "Меня прямо переполняет гордость, когда мы знакомим иностранцев с нашей культурой и традициями. Я помню, как мой муж-австралиец и его родственники были в полном восторге от нашего гостеприимства. Это чувство до сих пор греет душу. Алға, Қазақстан!"

"Смотрю на богатых, и нет зависти": новый дом Турсена и Баян Алагузовых впечатлил казахстанцев

Ранее сообщалось, что тревел-блогер из США Коннор сделал резкое заявление о Казахстане. По словам блогера, его официально пригласили в нашу страну, но в день приезда якобы Министерство туризма РК забыло о нем. 9 апреля 2026 года в Минтуризма опровергли слова Коннора. Подробнее – по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
