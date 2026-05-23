Всего 1,2 гектара и нет машин: найден самый маленький, но густонаселенный остров мира
Как пишет RMF24.pl, Санта-Крус-дель-Ислоте – крошечный остров, образовавшийся на мелководье.
История острова Санта-Крус-дель-Ислоте восходит к XIX веку, когда рыбаки из Картахены и Толу начали использовать небольшую песчаную отмель в качестве укрытия для рыбной ловли.
Со временем они поселились здесь навсегда, ценя отсутствие комаров и защиту от штормов.
На протяжении многих лет жители использовали ракушки, стволы деревьев, песок, кораллы, камни и даже мусор для расширения острова. Сегодня остров представляет собой плотный лабиринт домов и узких улочек, где нет места для парков, площадей или даже кладбища. На самом деле, места нет ни для чего.
Несмотря на скопление людей и проблемы, жители ценят безопасность, отсутствие преступности и чувство общности, и большинство из них зарабатывает на жизнь рыболовством и туризмом.
На острове Санта-Крус-дель-Ислоте меньше 100 домов и всего четыре узкие улочки. Здесь нет ни машин, ни велосипедов – для них просто нет места. В одной комнате часто спят до 10 человек, деля три кровати. Здания расположены так близко друг к другу, что иногда единственный путь на другую сторону острова лежит через соседний дом.
Все расстояния преодолеваются пешком или на лодке. Самая большая общественная площадь по размеру равна половине теннисного корта, и детям приходится ездить на соседние острова, чтобы поиграть в футбол.
Несмотря на толпы людей, жители подчеркивают, что не променяли бы свой дом ни на какое другое место в мире. Преступность практически отсутствует, никто не запирает двери, и нет необходимости в полиции.
На острове нет канализации и водопровода. Питьевая вода поставляется военно-морским флотом или собирается во время дождей. Электричество вырабатывается в основном солнечными батареями и хватает всего на несколько часов в день.
Серьезной проблемой является также утилизация бытовых отходов – мусор должен вывозиться еженедельно, но на практике он остается там неделями. Самая большая проблема – нехватка места для кладбища: тела умерших перевозят на соседние острова или на материк. Дополнительная угроза – повышение уровня моря: остров находится всего в двух метрах над уровнем моря.
Согласно прогнозам, к 2050 году уровень моря может подняться на 30 сантиметров, что поставит под сомнение существование острова.
