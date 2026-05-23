Туризм

Всего 1,2 гектара и нет машин: найден самый маленький, но густонаселенный остров мира

Остров Санта-Крус-дель-Ислоте , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 03:30 Фото: Charlie Cordero
Санта-Крус-дель-Ислоте, небольшой остров в Карибском море у побережья Колумбии, считается одним из самых необычных мест в мире. На площади всего в 1,2 гектара – меньше, чем полтора футбольных поля живут до 1200 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMF24.pl, Санта-Крус-дель-Ислоте – крошечный остров, образовавшийся на мелководье.

История острова Санта-Крус-дель-Ислоте восходит к XIX веку, когда рыбаки из Картахены и Толу начали использовать небольшую песчаную отмель в качестве укрытия для рыбной ловли.

Со временем они поселились здесь навсегда, ценя отсутствие комаров и защиту от штормов.

На протяжении многих лет жители использовали ракушки, стволы деревьев, песок, кораллы, камни и даже мусор для расширения острова. Сегодня остров представляет собой плотный лабиринт домов и узких улочек, где нет места для парков, площадей или даже кладбища. На самом деле, места нет ни для чего.

На острове около 100 домов, расположенных очень плотно, без автомобилей, парков и кладбищ – каждый метр застроен. Для живущих там людей практически отсутствует приватность.

Несмотря на скопление людей и проблемы, жители ценят безопасность, отсутствие преступности и чувство общности, и большинство из них зарабатывает на жизнь рыболовством и туризмом.

На острове Санта-Крус-дель-Ислоте меньше 100 домов и всего четыре узкие улочки. Здесь нет ни машин, ни велосипедов – для них просто нет места. В одной комнате часто спят до 10 человек, деля три кровати. Здания расположены так близко друг к другу, что иногда единственный путь на другую сторону острова лежит через соседний дом.

Все расстояния преодолеваются пешком или на лодке. Самая большая общественная площадь по размеру равна половине теннисного корта, и детям приходится ездить на соседние острова, чтобы поиграть в футбол.

Несмотря на толпы людей, жители подчеркивают, что не променяли бы свой дом ни на какое другое место в мире. Преступность практически отсутствует, никто не запирает двери, и нет необходимости в полиции.

На острове нет канализации и водопровода. Питьевая вода поставляется военно-морским флотом или собирается во время дождей. Электричество вырабатывается в основном солнечными батареями и хватает всего на несколько часов в день.

Серьезной проблемой является также утилизация бытовых отходов – мусор должен вывозиться еженедельно, но на практике он остается там неделями. Самая большая проблема – нехватка места для кладбища: тела умерших перевозят на соседние острова или на материк. Дополнительная угроза – повышение уровня моря: остров находится всего в двух метрах над уровнем моря.

Согласно прогнозам, к 2050 году уровень моря может подняться на 30 сантиметров, что поставит под сомнение существование острова.

Ранее мы писали о 7 лучших направлениях для отдыха от Каспия до Алтая.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
