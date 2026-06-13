Один дом и одно дерево: найден самый маленький обитаемый остров на Земле
Как пишет Vietnam.vn, у берегов Александрия-Бей, штат Нью-Йорк, США, находится уникальный остров под названием "Just Room Enough" (Достаточно места). Он стоит на реке Святого Лаврентия и так мал, что с самолета его можно не увидеть.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, "Just Room Enough" сейчас является самым маленьким обитаемым островом в мире.
По международной конвенции, любой участок суши, возвышающийся над обширным водоемом, считается островом в архипелаге Тысячи островов, но он должен соответствовать требованию наличия хотя бы одного дерева, произрастающего на воде круглый год.
В 1950 году остров приобрела богатая семья Сайзленд с намерением превратить его в место отдыха.
Они использовали всю доступную землю для строительства домов, посадки деревьев и назвали его Хаб (Hub), но позже он был переименован в Джаст-Роум Энеф (Just Room Enough). Семья и представить не могла, что остров станет всемирно известной туристической достопримечательностью.
Газета Washington Post однажды отметила, что посетителям острова следует быть очень осторожными, потому что "один неверный шаг – и вы окажетесь в воде".
Ранее сообщалось, что удаленный шотландский остров с домиком продают "по-британски сдержанной" цене.