Туризм

Аида Балаева: Almaty Superski должен задать новые стандарты горного туризма

Almaty Superski, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 08:42 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила значимость проекта Almaty Superski для развития туристической отрасли Казахстана с учетом современных требований к безопасности, экологичности и качеству инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства Казахстана, особый интерес в последние годы вызывает природный, экологический и горный туризм. Только в 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023 годом.

"Если раньше такой отдых чаще выбирали подготовленные туристы и любители горнолыжного спорта, то сегодня природные территории становятся местом массового посещения. Люди едут туда семьями, с детьми, на выходные, для пеших маршрутов, активного отдыха и коротких поездок на природу", – отметила Аида Балаева.

По мнению Балаевой, развитие горнолыжного туризма требует нового подхода и более современного видения Алматинского горного кластера. В связи с этим проект Almaty Superski следует рассматривать не как строительство отдельной инфраструктуры, а как часть масштабного проекта по развитию Алматы и туристической отрасли Казахстана в целом.

"Данный проект связан с доступностью гор для жителей, безопасностью людей, ответственным отношением к природе Заилийского Алатау, а также с развитием спорта, семейного отдыха, малого бизнеса и занятости. Его значение выходит за рамки одного города и поможет укрепить международный имидж Казахстана как современного, открытого и конкурентоспособного туристического направления", – говорится в сообщении.

Отдельно заместитель премьер-министра – министр культуры и информации подчеркнула, что земли Кок-Жайлау не выводятся из состава Государственного национального природного парка "Иле-Алатау" и сохраняют статус особо охраняемой природной территории, а проект не предусматривает строительство частных коттеджей и вилл. Реализация допустима только при строгом соблюдении экологических требований, научном сопровождении, общественном контроле и персональной ответственности исполнителей.

Таким образом, значение проекта Almaty Superski выходит за рамки одного города и поможет укрепить международный имидж Казахстана как современного, открытого и конкурентоспособного туристического направления.

"Современная инфраструктура должна снижать нагрузку на природу за счет правил, лимитов, продуманных маршрутов, экологического мониторинга и культуры поведения", – подчеркнула Балаева.

Almaty Superski может расширить возможности для посещения гор разными группами граждан, включая семьи с детьми, пожилых людей и маломобильных посетителей. Для этого нужны канатные дороги, безопасные маршруты, визит-центры, смотровые площадки и базовая санитарная инфраструктура.

"Проект должен работать как общественная инфраструктура, а не как закрытый курорт", – отметила Аида Балаева.

Связанная система Медеу – Шымбулак – Кок-Жайлау – Кумбель также позволит распределить турпоток и снизить нагрузку на Шымбулак.

Развитие Алматинского горного кластера возможно только при соблюдении закона, сохранении природоохранного статуса территории, прозрачности решений и экологических требований.

"Проект Almaty Superski должен реализовываться как регулируемая инфраструктура с понятными правилами, контролем и учетом общественных интересов", – говорится в сообщении.

21 мая в Министерстве туризма и спорта Казахстана рассказали о семи регионах страны, в которых можно провести отпуск этим летом.

