Туризм

Фукуок стал вторым лучшим островом Азии после Бали

Фукок, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 05:35 Фото: pixabay
Крупнейший остров Вьетнама занял второе место в рейтинге лучших островов Азии премии DestinAsian Readers’ Choice Awards 2026, сообщает Zakon.kz.

Как передает VN Express, впереди только Бали, позади – Мальдивы и Пхукет. Еще недавно это был просто "остров во Вьетнаме", а теперь – один из главных курортных тяжеловесов региона.

"Видимо, сочетание пляжей, теплой воды, отелей и пока еще не совсем перегретой популярности сделало свое дело", – отмечают турэксперты.

Победители премии определяются исключительно голосованием читателей со всего мира. В опросе участвуют преимущественно состоятельные путешественники – бизнесмены, инвесторы и любители эксклюзивного туризма, которые предъявляют высокие требования к природным ландшафтам, экосистеме, инфраструктуре и уровню сервиса.

Остров убедительно демонстрирует устойчивый рост в рейтинге:

  • в 2024 году он занимал шестое место;
  • в 2025 году поднялся на пятую позицию;
  • в 2026 году стал серебряным призером списка.

По прогнозам властей, в 2026 году крупнейший остров Вьетнама примет около 8,5 млн туристов, что на 5% больше показателя прошлого года. Из них около двух млн составят иностранные путешественники. Это на 11% больше, чем годом ранее.

В марте этого года появились интересные новости для туристов Узбекистана, Китая и Азербайджана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
