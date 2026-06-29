Эротический "корабль пыток" отправился в плавание в 36-градусную жару на Боденском озере

27 июня из города Фридрихсхафен в Германии состоялся ежегодный тематический круиз Torture Ship. Несмотря на аномальную жару до 36 градусов участники вечеринки пришли в традиционных для мероприятия нарядах из латекса, кожи и других фетиш-материалов, сообщает Zakon.kz.

По данным немецкого телеканала SWR, несколько человек все же отказались от поездки из-за высокой температуры, однако их места сразу заняли желающие из листа ожидания. Все билеты на круиз были распроданы заранее.

На борту гостей ждали три танцевальные площадки с диджеями, бары и развлекательная программа, а перед отправлением судна на причале прошло огненное шоу.

"Torture Ship проводится с 1997 года и является мероприятием, посвященным фетиш-культуре, музыке и общению. Круиз не позиционируется как секс-вечеринка", – подчеркнули организаторы.

В этом году билет на круиз стоил 78 евро.

В начале июня в аэропортах Турции пересмотрели работу после жалоб пассажиров на дорогую воду.