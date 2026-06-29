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Туризм

Туристов предупреждают об ухудшении эпидемиологической ситуации на популярном курорте

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 21:00 Фото: unsplash
Власти Шри-Ланки фиксируют резкое ухудшение ситуации с распространением лихорадки денге. С начала года заболевание стало причиной смерти 31 человека, при этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 52 000, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, такие данные приводит агентство Xinhua со ссылкой на Национальный отдел по контролю за денге (NDCU).

Медики отмечают, что страна столкнулась с одной из наиболее серьезных вспышек инфекции за последние годы. Значительная доля заболевших приходится на западные районы острова и административный центр Коломбо, где сосредоточено более половины всех зарегистрированных случаев.

Специалисты указывают на рост популяции комаров-переносчиков как на ключевой фактор распространения вируса.

В числе возможных причин ухудшения ситуации рассматриваются последствия тропического циклона "Дитва", обрушившегося на страну в конце 2025 года. Наводнения и загрязнение территорий создали благоприятную среду для размножения насекомых.

Ранее мы писали о том, что без интернета остаются туристы в популярных местах отдыха ВКО.

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Аксинья Титова
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