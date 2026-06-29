Туристов предупреждают об ухудшении эпидемиологической ситуации на популярном курорте

Власти Шри-Ланки фиксируют резкое ухудшение ситуации с распространением лихорадки денге. С начала года заболевание стало причиной смерти 31 человека, при этом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 52 000, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС , такие данные приводит агентство Xinhua со ссылкой на Национальный отдел по контролю за денге (NDCU).

Медики отмечают, что страна столкнулась с одной из наиболее серьезных вспышек инфекции за последние годы. Значительная доля заболевших приходится на западные районы острова и административный центр Коломбо, где сосредоточено более половины всех зарегистрированных случаев.

Специалисты указывают на рост популяции комаров-переносчиков как на ключевой фактор распространения вируса.

В числе возможных причин ухудшения ситуации рассматриваются последствия тропического циклона "Дитва", обрушившегося на страну в конце 2025 года. Наводнения и загрязнение территорий создали благоприятную среду для размножения насекомых.

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