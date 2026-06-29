Туристов предупреждают об ухудшении эпидемиологической ситуации на популярном курорте
По данным ТАСС, такие данные приводит агентство Xinhua со ссылкой на Национальный отдел по контролю за денге (NDCU).
Медики отмечают, что страна столкнулась с одной из наиболее серьезных вспышек инфекции за последние годы. Значительная доля заболевших приходится на западные районы острова и административный центр Коломбо, где сосредоточено более половины всех зарегистрированных случаев.
Специалисты указывают на рост популяции комаров-переносчиков как на ключевой фактор распространения вируса.
В числе возможных причин ухудшения ситуации рассматриваются последствия тропического циклона "Дитва", обрушившегося на страну в конце 2025 года. Наводнения и загрязнение территорий создали благоприятную среду для размножения насекомых.
Ранее мы писали о том, что без интернета остаются туристы в популярных местах отдыха ВКО.