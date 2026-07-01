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Туризм

О вспышке тяжелой инфекции на Бали заявили туристы

врач с маской, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:27 Фото: pixabay
Туристы из России на Бали заявили о вспышке гонконгского гриппа, который протекает хуже, чем коронавирус, сообщает Zakon.kz.

Десятки российских туристов и релокантов рассказали в соцсетях о заражении, подчеркивая, что переносят вирус тяжелее, чем COVID‑19. Люди в чатах делятся не только симптомами, но и советами, где искать врачей и как не остаться без помощи.

По описаниям заболевших, картина развивается стремительно. Сначала появляются признаки обычной простуды, но уже через несколько часов состояние резко ухудшается: поднимается высокая температура, начинается изнуряющий кашель, появляется сильная головная боль и ломота во всем теле. У части туристов к этому добавляются тошнота и рвота, пишет "Турпром".

По словам переболевших, пик недомогания приходится на 3-5 день, а к 7-му дню температура обычно спадает. Слабость и головные боли могут сохраняться еще несколько недель.

Эксперты напоминают, что гонконгский грипп – это штамм вируса гриппа A (H3N2), который известен склонностью к быстрому распространению и тяжелому течению у отдельных групп людей. Вирус особенно опасен для детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, но в условиях массового туризма болеют и молодые путешественники.

Путешественникам советуют сохранять бдительность и заранее продумывать план действий на случай болезни.

Туристка из России ранее вернулась из Таиланда со смертельно опасной болезнью.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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