В красивой провинции Испании предлагают мигрантам бесплатное жилье и работу
Как пишет издание Adevarul, они предлагают новоприбывшим отремонтированное бесплатное жилье и стабильную работу в обмен на одно обязательство: переехать в этот город навсегда.
Пока крупные европейские города сталкиваются с перенаселенностью, ростом арендной платы и жилищным кризисом, небольшая деревня в Испании предлагает нечто, от чего трудно отказаться: полностью отремонтированный дом без арендной платы и стабильную работу для одного из членов семьи, решившего переехать туда навсегда.
Эта инициатива касается сельских районов, пострадавших от депопуляции, и одним из самых недавних примеров является деревня Аренильяс, расположенная в провинции Сория, где сейчас проживает от 40 до 45 постоянных жителей. Деревня расположена примерно в двух часах езды от Мадрида.
У приезжих есть возможность развивать собственную деятельность, взяв на себя управление местным баром, который считается центром общественной жизни деревни и одним из немногих мест встреч для местного населения. Однако есть одно важное условие: те, кто примет предложение, должны навсегда переехать в этот населенный пункт и стать активными членами местного сообщества.
Стратегия проста: каждая новая семья означает больше детей в местных школах, больше покупателей для местных магазинов и большую вероятность сохранения государственных услуг, которые рискуют исчезнуть из-за нехватки населения.
Интерес к инициативе превзошел все ожидания местных властей. Всего за несколько дней после объявления программы было зарегистрировано более 100 заявок из разных стран мира, что свидетельствует о том, что потребность в доступном жилье и экономической безопасности является глобальной проблемой.
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