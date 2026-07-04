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Туризм

В красивой провинции Испании предлагают мигрантам бесплатное жилье и работу

Испания, деревня, природа, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 03:30 Фото: Instagram/diariodeunrockero
В Аренильясе, красивой испанской деревне, которая находится под угрозой исчезновения, на постоянной основе проживает всего 40 человек. Чтобы спасти общину, власти придумали необычное решение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Adevarul, они предлагают новоприбывшим отремонтированное бесплатное жилье и стабильную работу в обмен на одно обязательство: переехать в этот город навсегда.

Пока крупные европейские города сталкиваются с перенаселенностью, ростом арендной платы и жилищным кризисом, небольшая деревня в Испании предлагает нечто, от чего трудно отказаться: полностью отремонтированный дом без арендной платы и стабильную работу для одного из членов семьи, решившего переехать туда навсегда.

Эта инициатива касается сельских районов, пострадавших от депопуляции, и одним из самых недавних примеров является деревня Аренильяс, расположенная в провинции Сория, где сейчас проживает от 40 до 45 постоянных жителей. Деревня расположена примерно в двух часах езды от Мадрида.

У приезжих есть возможность развивать собственную деятельность, взяв на себя управление местным баром, который считается центром общественной жизни деревни и одним из немногих мест встреч для местного населения. Однако есть одно важное условие: те, кто примет предложение, должны навсегда переехать в этот населенный пункт и стать активными членами местного сообщества.

Стратегия проста: каждая новая семья означает больше детей в местных школах, больше покупателей для местных магазинов и большую вероятность сохранения государственных услуг, которые рискуют исчезнуть из-за нехватки населения.

Интерес к инициативе превзошел все ожидания местных властей. Всего за несколько дней после объявления программы было зарегистрировано более 100 заявок из разных стран мира, что свидетельствует о том, что потребность в доступном жилье и экономической безопасности является глобальной проблемой.

Ранее мы писали о том, что в горах Кавказа нашли народ, язык которого не понимает больше никто в мире.

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Аксинья Титова
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