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Туризм

Падают с неба: парапланы стали "серийными убийцами" туристов в Альпах

Параплан, небо, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 06:56 Фото: pixabay
Голубое небо, теплое солнце, благоприятные термические потоки: казалось бы, идеальные условия привлекают в Альпы множество парапланеристов. Но на практике опасность подстерегает их повсюду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, после смертельной аварии женщины-парапланеристки в пятницу 10 июля в долине Штубай, в субботу, уже 11 июля, в результате несчастного случая во время полета недалеко от Гармиш-Партеркирхена погиб 56-летний мужчина.

Около 14:00 парапланерист парил в долине недалеко от Кройцека (высота 1650 метров), к югу от Гармиш-Партеркирхена (Бавария). Незадолго до того, как пилот должен был приземлиться в назначенном месте, произошла авария. Параплан разбился недалеко от железнодорожной станции Кройцека.

На место происшествия прибыли спасательные бригады. Несмотря на попытки реанимации, спасти пилота не удалось. Полиция разыскивает свидетелей аварии.

Параплан был найден. Экипаж полицейского вертолета сфотографировал место крушения. У отдела уголовных расследований есть вопросы насчет обстоятельств аварии.

Ранее мы писали о том, что альпиниста из СНГ бросил на восьмитысячнике Непала гид.

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Аксинья Титова
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