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Туризм

Приезжают в никуда: на Booking.com распространяется опасная схема обмана туристов

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:43 Фото: pexels
Туристы приезжают в никуда из-за мошенничеств на Booking.сom: жилье бронируют и оплачивают, а, приезжая, выясняют, что никакой брони нет, сообщает Zakon.kz.

В частности, с такой ситуацией столкнулись туристы из России. Один из пострадавших рассказал "Базе", что забронировал через Booking.сom два бунгало на острове Гили в Индонезии – по 9 тысяч рублей на трое суток (55 800 тенге). Отзывов у объявления не было, но это его не смутило: новые объявления часто бывают без отзывов, и раньше он так бронировал без проблем.

Но по прибытии он обнаружил, что бунгало просто не оказалось: адреса не знали ни водитель, ни местные, а телефон "хозяина" был заблокирован. Турист с женой, маленьким ребенком и няней остался на жаре с чемоданами и искал жилье заново. Поддержка Booking ответила почти через сутки и пообещала вернуть деньги за пять дней. А позже под объявлением появился отзыв французской семьи – ее обманули также.

Другая россиянка оплатила апартаменты за 405 евро в Ницце. Приехала и осталась ночью на улице. Оказалось, что хозяин спрятал в описании условие: заселяет только гостей от 45 лет. Брони молодых он не отменяет, а наоборот, подтверждает заезд – деньги уходят ему. Потом отказывает "по возрасту", ставит "незаезд" и пропадает. Booking в этом случае развел руками: условие о возрасте было в описании, все законно. А объявление до сих пор в системе – хозяин просто переименовал страницу и сменил фото.

Отметим, что распознать ложное объявление (объект-пустышку) на Booking.com можно еще на этапе планирования поездки. Мошенники часто копируют чужие фотографии и завлекают заниженными ценами. Главные признаки фальшивого объявления:

  • Подозрительно низкая цена: стоимость жилья премиум-класса в центре города на 30-50% ниже рыночной.
  • Отсутствие истории: у объекта стоит значок "Новое на Booking.com".
  • Профиль хозяина: зарегистрирован совсем недавно, нет подтвержденных данных.
  • Идеальные глянцевые фото: картинки выглядят как визуализация дизайнера или взяты из фотостока.
  • Слишком жесткие требования: хозяин требует моментальную стопроцентную предоплату без возможности отмены.

В июле 2026-го туристическая Шри-Ланка официально запустила визу для цифровых кочевников: иностранные удаленные сотрудники могут жить в стране в течение одного года с возможностью ежегодного продления.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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