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Туризм

Великобритания полностью перешла на электронные визы

eVisa в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 06:30 Фото: pixabay
В Великобритании полностью отказались от использования физических виз, перейдя на электронную систему учета, сообщает Zakon.kz.

По информации правительства страны на их официальном сайте, теперь все сведения о личности и иммиграционном статусе иностранцев хранятся только в цифровом формате. Таким образом, управление по иммиграции Великобритании прекратило вклеивать визовые карточки в паспорта заявителей.

"С этого момента все новые разрешения на въезд оформляются в виде электронной визы (eVisa)", – говорится в сообщении.

Оказывается такая система работала с 2018 года и за это время ею воспользовались миллионы людей. Поэтому среди ключевых преимуществ нового подхода называют именно повышенную безопасность, потому что электронные записи невозможно потерять, украсть или подделать. Кроме того, отмечается, что цифровой формат ускоряет и упрощает процесс подтверждения иммиграционного статуса как на границе, так и при взаимодействии с работодателями или арендодателями.

"Форма для сопровождения электронной визы выдается туристу после одобрения заявления на въезд. С этим документом необходимо посетить визовый центр для завершения оформления. Перед поездкой в Соединенное Королевство нужно войти в личный кабинет управления по иммиграции Великобритании, чтобы проверить статус своей визы", – объяснили будущим получателям визы.

С 1 августа Египет также переходит на цифровые туристические визы, а в Саудовской Аравии объявили о запуске новой многократной визы для совершения малого хаджа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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