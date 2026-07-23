Между Оренбургом и Алматы запускают прямые авиарейсы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" открывает регулярное прямое авиасообщение между Оренбургом и Алматы, сообщает Zakon.kz.
Первый рейс запланирован на 25 июля 2026 года, передает пресс-служба авиакомпании.
С августа полеты будут выполняться один раз в неделю – по воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ-200, рассчитанных на перевозку до 50 пассажиров.
"Новый маршрут расширит транспортное сообщение между Россией и Казахстаном и станет дополнительным шагом в развитии деловых и туристических связей", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что правительство Великобритании решило полностью перейти на электронные визы.
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