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533.26
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Туризм

Между Оренбургом и Алматы запускают прямые авиарейсы

Авиарейс Оренбург - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 07:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" открывает регулярное прямое авиасообщение между Оренбургом и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый рейс запланирован на 25 июля 2026 года, передает пресс-служба авиакомпании.

Аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 07:50

Фото: uvtaero.ru

С августа полеты будут выполняться один раз в неделю – по воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ-200, рассчитанных на перевозку до 50 пассажиров.

"Новый маршрут расширит транспортное сообщение между Россией и Казахстаном и станет дополнительным шагом в развитии деловых и туристических связей", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что правительство Великобритании решило полностью перейти на электронные визы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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