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Туризм

Построили один замок 732 раза: сказочный поселок в Турции стал городом-призраком

Город в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 04:30 Фото: architectanddesign
В небольшом горном городке Турции можно наткнуться на сотни недостроенных, заброшенных домов, напоминающих замки. Хотя у этого проекта были большие планы, они так и не были реализованы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, жизнь в собственном миниатюрном замке, трехэтажной вилле в готическом стиле с башенками и балюстрадами, напоминающей замок Золушки в Диснейленде – такая мечта была у одного застройщика, и он планировал построить 732 необычных дома в небольшом городке недалеко от Стамбула.

Но, к сожалению, несмотря на множество желающих приобрести жилье в этом уникальном районе, спустя 12 лет после начала строительства он заброшен.

Хотя дома выглядели так, будто сошли прямо со страниц диснеевского мультфильма, на самом деле их дизайн был вдохновлен достопримечательностями Стамбула, включая средневековую Галатскую башню и Девичью башню.

Название комплекса, Бурдж-аль-Бабас, в переводе с арабского означает "башня Бабаса" и происходит от расположенных неподалеку термальных источников Бабаса. В каждом замке планировалось проложить собственный трубопровод к источникам воды для создания роскошных крытых бассейнов.

В случае завершения строительства, счастливые жители получили бы доступ к огромному купольному комплексу с торговым центром, мечетью, кинотеатром и хаммамом, создав целое поселение в горах. Относительно прохладная погода в этом районе также рассматривалась как преимущество, позволяющее людям из соседних стран Ближнего Востока спасаться от самой сильной летней жары.

Замки были указаны в глянцевом буклете, цены варьировались от 370 000 до 530 000 долларов, – скромная сумма для проживания в собственном замке.

И хотя половина замков была продана заранее, в основном покупателям из стран Персидского залива, ни один грузовик для переезда не добрался до комплекса. Как только в 2014 году началось строительство с целью завершения за четыре года, оно столкнулось с рядом проблем.

Во-первых, подрядчики пожаловались на то, что утилизация строительного мусора нарушила природоохранное законодательство, а год спустя рабочие выразили протест по поводу невыплаты им заработной платы. Подрядчики вскоре отказались от проекта и начали длительный судебный процесс по взысканию потерянной зарплаты.

Неудачный военный переворот и невезение с погодой привели к тому, что строительство вскоре отстало от графика. Продажи также застопорились из-за нестабильности в стране в то время, а нехватка денежных средств вскоре привела застройщика к банкротству.

По состоянию на 2022 год ни один замок не был достроен, и на участке находятся 587 недостроенных замков, которые со временем, вероятно, из-за воздействия погодных условий пострадают от воды.

Еще в 2024 году интерес к проекту возобновился: эмир Кувейта посетил президента Эрдогана, и сообщалось, что обсуждался проект Бурдж-эль-Бабас.

В том же году корреспонденты The Guardian также посетили стройплощадку в сопровождении Адема Текгёза, представителя девелоперской компании Sarot Group, который заявил: "Зимой здесь холодно, поэтому мы приостановили строительство. Мы готовимся возобновить его следующим летом".

Однако по состоянию на 2026 год в интернете, похоже, нет никаких следов Sarot Group, и до сих пор нет информации о том, будет ли проект когда-либо возобновлен, в результате чего вместо сказочной деревни остался город-призрак.

Ранее стало известно, что новая авиакомпания Турции запускает рейсы в Казахстан.

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Аксинья Титова
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