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Туризм

Субтильный житель Латвии в одиночку сдвинул многотонные скалы в США

Мужчина держит камень, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 06:30 Фото: magnific
Житель Латвии Эдвард Лидскалнин отправился во Флориду (США), чтобы в одиночку построить замок для своей любимой. Без специального образования, денег и тяжелой техники он создал мегалитический комплекс масштабов Стоунхенджа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание iXBT, современные инженеры до сих пор ломают голову над способом этого сооружения. История началась в Латвии в 1912 году.

26-летний Эдвард был без ума влюблен в 16-летнюю Агнесс Скаффс, но она была от него не в восторге. Эдвард был беден и болезнен, весил всего 45 кг и был ростом метр и пятьдесят сантиметров.

После отказа сердце Эдварда было разбито, а сам он был болен туберкулезом. Молодой человек поехал в путешествие по миру, готовясь к смерти и попутно изучал историю древних народов.

В итоге он все же победил болезнь и поселился во Флориде, где воздух был наиболее подходящим для больных легких. Там он вдохновился новой мечтой: доказать своей любимой, что он достоин ее любви, и возвести в ее честь замок на века. Эдвард купил небольшой участок земли и положил начало загадке, над которой исследователи ломают голову по сей день.

Мегалитический комплекс из кораллового оолита или знаменитый Коралловый замок (первоначально Rock Gate Park) получился весом в 1100 тонн. Это обошло даже массу знаменитого Стоунхенджа. И если маленькие глыбы худо-бедно человек и мог двигать с помощью систем блоков, то вот с отдельными элементами Кораллового замка весом под 30 тонн этот фокус уже никак не провернешь.

Эдвард работал только по ночам за ограждениями, а если кто приходил посмотреть на мастера, просто прекращал работу. Естественно, вокруг хрупкого латыша мгновенно поползли слухи.

Местные мальчишки уверяли родителей, что видели, как огромные коралловые глыбы висели в воздухе, словно воздушные шарики. Сам Эдвард на все расспросы лишь загадочно улыбался и отвечал: "Я раскрыл секрет египетских пирамид".

Одной из загадок замка была вращающаяся 9-тонная каменная глыба, служившая входной дверью. Эдвард подогнал ее точно по размеру проема. Открыть эту дверь мог даже пятилетний ребенок, просто слегка толкнув пальцем. Долгое время секрет двери был неразгаданным. Пока она не сломалась.

При ремонте мастера сняли дверь и увидели простой автомобильный подшипник и металлический вал внутри плиты. Механизм перестал работать, потому что подшипник заржавел. Деталь заменили, но того же идеального баланса, который нашел Эдвард, восстановить не удалось. Теперь дверь открывается с трудом.

Сегодня место обрело туристический статус. Сюда приходят десятки людей, надеясь, что уж они раскроют секрет многотонной стройки. Сам автор шедевра своими секретами не поделился, унеся их обратно "к египтянам". К слову, дама сердца так и не ответила Эдварду взаимностью.

Ранее мы писали о сказочном поселке в Турции, который стал городом-призраком.

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Аксинья Титова
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