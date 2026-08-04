"Жаркую" месть устроил отель в Турции туристке из СНГ: что она сделала не так

Российская туристка оставила в социальных сетях негативный отзыв об отеле в Стамбуле, где она остановилась, после чего в ее номере отключили электричество и воду, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в известном отеле в Стамбуле. Путешественница из РФ, недовольная обслуживанием в отеле, поделилась негативными впечатлениями с подписчиками. По ее словам, администрация отеля увидела пост и применила к гостье необычную санкцию, внезапно отключив электричество и воду в 30-градусную жару, подвергнув опасности ее физическое здоровье, пишет Haberler.

Сообщение девушки об инциденте быстро распространилось в интернете и вызвало широкий резонанс. Многие пользователи резко раскритиковали действия руководства отеля, обратив внимание на клиентоориентированность, этические нормы и потребовали расследования инцидента.

Как пишет "Правда.ру", этот инцидент высветил серьезную проблему безопасности личных данных и физического комфорта путешественников, которые решаются на публичную критику, еще не успев сдать ключи от номера.

"Подобные действия администрации отеля являются грубым нарушением условий договора оказания услуг и правил безопасности. Если во время проживания возникают проблемы, не стоит вступать в открытую конфронтацию через соцсети, пока вы находитесь внутри, – лучше сразу обращаться к своему туроператору для оперативного переселения или фиксации нарушений", – прокомментировал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Специалисты отрасли единогласно рекомендуют придерживаться тактики "отложенной публикации". Оценка отеля в реальном времени дает администрации рычаги давления. Если заведение практикует авторизацию в Wi-Fi по номеру комнаты или паспорту, вычислить автора недовольного комментария для службы безопасности не составит труда. В случае с российской туристкой месть наступила в течение нескольких часов, что говорит о постоянном мониторинге упоминаний бренда сотрудниками отеля.

"В отельном бизнесе репутация стоит дорого, но методы ее защиты не должны выходить за рамки закона. Отключение воды и света – это форма самоуправства. Туристам важно понимать, что их безопасность и комфорт в приоритете, поэтому любые претензии стоит документировать на видео и сохранять чеки на дополнительные расходы", – отметила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Если же условия проживания становятся невыносимыми, а права туриста нарушаются открыто, необходимо переходить в юридическую плоскость. Вызов полиции в номер для фиксации отсутствия коммунальных услуг – первый шаг. Это поможет в дальнейшем не только вернуть деньги за испорченный отдых, но и потребовать компенсацию морального вреда. Однако стоит помнить, что в чужой стране местная полиция часто встает на сторону бизнеса, если у туриста нет поддержки со стороны консульства или представителя фирмы.

"Конфликты из-за цен или качества услуг сегодня не редкость. В Стамбуле же мы видим переход границ профессиональной этики. Главный совет – не размещать отзывы до момента выезда и получения всех закрывающих документов", – резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

3 августа мы писали о негативном случае с туристом из России в Казахстане: его жестоко избили на озере Балхаш.