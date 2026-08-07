В любимой казахстанцами курортной стране нашли самую большую пещеру: внутри пролетит самолет

Во Вьетнаме существует пещера, которая настолько высока, что может вместить небоскреб высотой более 40 этажей, и настолько широка, что через нее мог бы пролететь Boeing 747, сообщает Zakon.kz.

В 1990 году молодой человек по имени Хо Кхань работал в лесах национального парка Фонгня-Кебанг на севере Вьетнама. Во время обычной поездки за агаровым деревом он попал в грозу, из-за которой ему пришлось искать укрытие. Парень случайно обнаружил пещеру за скалистым утесом. Из входа клубился туман, изнутри раздавался шум текущей воды.

Хо Кхань повернул назад и в конце концов забыл точное местоположение пещеры. Она оставалась необнаруженной по меньшей мере еще 10 лет, пока вьетнамец не упомянул о ней британским спелеологам, которые проводили обследование этого района. И в 2009 году пещеру нашли и обследовали, пишет Discover Wildlife.

Сейчас пещера, которую назвали Ханг Сон Доонг, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая природная пещера в мире, а именно, как самый большой отдельный пещерный проход. Высота пещеры составляет 200 метров, ширина – 150 метров, а ее длина – не менее 6,5 километра.

Di bawah tanah ternyata juga bisa mendung.



Kedengarannya gak masuk akal.



Soalnya awan harusnya ada di langit.



Bukan di dalam gua.



Tapi itulah yang bisa kamu lihat di Sơn Đoòng, Vietnam.



Saking besarnya, gua ini gak cuma menyimpan stalaktit dan sungai.



Dia juga menciptakan… pic.twitter.com/f6Nu4on3I3 — Raven (@RavenweX) August 6, 2026

Ветка пещеры "Надежда и Видение" – самая широкая в пещере, и, по оценкам экспертов, она достаточно высока, чтобы вместить небоскреб высотой более 40 этажей, и достаточно широка, чтобы через нее мог пролететь Boeing 747.

Через пещеру Ханг Сон Доонг протекает обширная подземная речная система, создающая внутри особую экосистему. Дайверы пока не нашли конец этой реки внутри пещеры – им не удалось набрать достаточно газа для погружения.

Boaters inside Vietnam’s Hang Sơn Đoòng, the planet’s largest cave.



So large that it could fit an entire New York block inside, including skyscrapers, or could have a Boeing 747 fly through it without its wings touching either side. pic.twitter.com/BSheCVh2rh — Massimo (@Rainmaker1973) July 24, 2026

Есть в пещере и сад – Эдамский сад. Солнечный свет проникает в пещеру через карстовую воронку, создавая уникальную среду обитания. В этом древнем подземном лесу растут деревья высотой до 50 метров, а в других местах буйно разрастаются мох и папоротники. Прохладный, влажный воздух Эдамского сада выходит из пещеры, создавая внутри похожие на облака туманы, из-за чего спуск в пещеру иногда становится окутан дымкой.

Son Doong (Vietnam) is the world’s largest known cave passage, large enough to contain its own forest. pic.twitter.com/TGYgVgIFyS — Wonder Rove (@WonderRove) August 5, 2026

Спелеологи видели в пещере Ханг Сон Доонг белок-летяг и змей, а иногда в пещеру спускаются обезьяны в поисках пищи. По ночам вокруг пещеры кружат крупные неопознанные птицы, предположительно, филины.

Отметим, что в последние годы Вьетнам набирает популярность у туристов, в том числе и среди казахстанцев, которые все чаще выбирают его для заграничного отпуска.