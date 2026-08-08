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Туризм

Итальянская скалолазка за день "проскочила" один из сложнейших маршрутов Альп

Итальянская скалолазка Ирис Биелли , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 07:40 Фото: Instagram/bielli.iris
Итальянская скалолазка Ирис Биелли совершила восхождение, которое войдет в историю мультипитчей. Она прошла легендарный Zahir (8b+) на массиве Венденштёке в Швейцарии всего за один день, сообщает Zakon.kz.

Мультипитч – это длинный скальный или альпинистский маршрут, который превышает длину одной веревки и делится на несколько промежуточных отрезков (питчей) со станциями для организации страховки.

Как пишет издание MOUNTAIN.RU, 22-летняя итальянка Ирис Биелли начала восхождение с мыслью, что это невозможно, а закончила день у подножия стены, побив рекорд, который держался семь лет.

Она смогла пройти все восемь питчей, лидируя на каждом. Это достижение повторило успех, который до нее удавался лишь однажды.

Zahir – не просто сложные питчи, это психологически тяжелый маршрут с длинными пролетами между точками страховки, где цена ошибки очень высока. Восхождение в один день требует феноменальной выносливости, стальных нервов и виртуозной техники.

  • Общая протяженность маршрута – 300 метров.
  • Сложность: до 8b+ (по французской шкале).
  • Время восхождения: с 8 утра до 9 вечера (с учетом подходов – с 4:10 утра).

Для понимания масштаба: до Ирис этот маршрут за день прошел всего один человек – Седрик Лаша, признанный специалист по многопитчевым маршрутам, и случилось это в 2019 году. Биелли – пока единственная женщина, повторившая это достижение.

Ранее мы писали о том, что альпинисты, рискуя жизнями, не смогли найти тело Наговицыной на пике Победы.

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Аксинья Титова
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