Еще одна страна запускает электронные визы для туристов

С 17 августа 2026 года Непал запускает электронные визы для туристов, сообщает Zakon.kz.

Оформить e-Visa можно будет заранее на сайте Департамента иммиграции. Гостям страны предлагают заполнить анкету, загрузить фото и оплатить сбор картой.

Готовую визу обещают прислать на почту в течение 24 часов. Действует она полгода с даты выдачи, а цены остались прежними:

на 15 дней – 30 долларов;

на 30 дней – 50 долларов;

на 90 дней – 125 долларов.

При этом визу по прилете по-прежнему можно будет получить в аэропорту Катманду.

С 1 августа 2026 года в международном аэропорту Каира визовые наклейки по прибытии начали менять на QR-коды. В Великобритании также перешли на электронную систему учета.