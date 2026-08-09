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Туризм

70 лет трагедий: выяснилось, почему вершина Броуд-Пик массово "забирает" альпинистов

Броуд-Пик, двенадцатая по высоте горная вершина мира высотой 8051 метр, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 04:28 Фото: wikipedia
Лавина, сошедшая на прошлой неделе и унесшая жизни 10 альпинистов на Броуд-Пике, вошла в длинный список трагедий, произошедших на 12-й по высоте горе в мире, сообщает Zakon.kz.

Броуд-Пик (в переводе "Широкий пик") – это двенадцатая по высоте горная вершина мира высотой 8051 метр. Гора является одним из 14 земных восьмитысячников и входит в состав горной системы Каракорум.

Находится на границе Пакистана (Гилгит-Балтистан) и Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Погибшие в горах, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 04:28

Фото: Askmeaboutnepal

Как пишет alpagama, эта вершина привлекает альпинистов с момента первого восхождения в 1957 году. Классический маршрут проходит по Западному отрогу от ледника Годвин-Остин через высотные лагеря к длинному открытому гребню на вершине, который может стать смертельно опасным в условиях плохой видимости или при сильном ветре.

Среди причин гибели людей на горе Броуд-Пик – сход лавин, срывы и высотная болезнь, исчезновения в плохую погоду или на спуске.

По открытым данным, за всю историю восхождений там погибли 49 человек. Это примерно 8 смертей на каждые 100 успешных восхождений (около 8%)

Подобные инциденты часто происходят с группами, которые перемещаются между лагерями или провешивают перила в местах, где рельеф направляет снег и лед в узкие ущелья.

Альпинисты давно заметили, что склоны между вторым и третьими лагерями на классическом маршруте, а также вокруг более высоких лагерей, после штормов подвержены образованию сераков и снежных плит.

Даже опытные альпинисты попадали в такие ситуации. Из-за широкого склона горы и особенностей накопления снега на ее западных склонах обвалы происходят внезапно и могут иметь катастрофические последствия.

На долю срывов приходится большая часть смертей. Многие из них произошли во время спуска, когда альпинисты, преодолевая узкий, покрытый карнизами гребень с плохой страховкой, начинают уставать.

Первая крупная трагедия на горе произошла именно так. В конце июля 1975 года польская экспедиция достигла ранее непокоренной Центральной вершины Броуд-Пика. На обратном пути, в ухудшающихся погодных условиях и темноте, Богдан Новачик пропал, когда крепил веревку для спуска.

На следующий день после ночевки в биваке во время шторма и сильного холода Марек Кесицкий и Анджей Сикорский поскользнулись на твердом льду и разбились насмерть. Спуск пережили только двое из пяти альпинистов.

Срывы часто происходят после успешного восхождения, когда альпинисты измотаны, видимость плохая, и одна ошибка на открытом гребне может привести к фатальным последствиям.

Истощение и высотная болезнь – еще одна смертельно опасная категория, особенно выше 7500 метров, где организм быстро слабеет.

Меньшее количество смертей приходится на другие категории.

  • В августе 1985 года польская альпинистка Барбара Козловска утонула в ледниковом потоке выше базового лагеря. Дана Хайде из Германии также упала в ледниковый поток недалеко от базового лагеря и погибла в июле 2013 года.
  • В августе 2024 года в результате камнепада погиб пакистанский альпинист Мурад Садпара.
  • В июле 2022 года также погибли пакистанцы Шариф Садпара и Имран Карим. Опасность присутствует даже у базового лагеря, а также из-за объективных факторов, таких как камнепад, который может произойти внезапно.

Большинство несчастных случаев со смертельным исходом, хотя и не все, происходят на спуске, когда альпинисты уже измотаны, а на длинном гребне опасно.

Ранее мы писали, что в горах Кыргызстана бесследно пропала группа альпинистов.

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Аксинья Титова
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