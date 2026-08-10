Семейная пара купила целую деревню из 50-х по цене квартиры

Заброшенная деревня в Испании, пустовавшая почти четыре десятилетия, оживает. Американская пара купила весь населенный пункт за несколько сотен тысяч евро и готовит масштабный проект по превращению его в место для сельского туризма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Adevarul, расположенная на юго-западе провинции Самора, недалеко от границы с Португалией, деревня Сальто-де-Кастро была приобретена американским предпринимателем Джейсоном Ли Беквитом и его семьей за сумму, оцениваемую в 300 000-350 000 евро (162 млн 72 тыс. – 189 млн 84 тыс. тенге).

Город расположен в живописном районе Аррибес-дель-Дуэро, известном своими каньонами и впечатляющими природными ландшафтами. Новый владелец намерен превратить деревню в комплекс, посвященный устойчивому сельскому туризму, но без изменения ее первоначального облика.

Первый этап проекта включает в себя реконструкцию церкви и зданий, используемых для туризма и гостиничного бизнеса. Впоследствии будут отреставрированы все дома в селе.

Мэр Фонфрии Серхио Лопес заявил, что в ходе работ будут соблюдены традиционные архитектурные и градостроительные нормы, характерные для этого региона, чтобы город сохранил свою самобытность.

44 дома и бывший гостевой дом будут отреставрированы. В состав поселения Сальто-де-Кастро входят 44 дома, школа, бывший пост Гражданской гвардии, бар, церковь и гостевой дом.

Поселок был построен для рабочих, занятых на строительстве плотины.

История города начинается в 1950-х годах, когда энергетическая компания Iberdrola построила этот поселок для сотрудников, участвовавших в строительстве плотины в этом районе.

После завершения работ рабочие и их семьи покинули поселение, и к концу 1980-х годов деревня осталась полностью необитаемой. В 2000 году компания Iberdrola продала эту недвижимость инвестору, который намеревался превратить ее в отель, но проект так и не был реализован.

В случае успеха проекта деревня может стать примером для других сельских регионов Испании, которые за последние десятилетия потеряли большую часть своего населения и теперь пытаются привлечь новые инвестиции и жителей.

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