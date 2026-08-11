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Туризм

Пять известных альпинистов нашли под лавиной и передали семьям спустя девять месяцев

Тела альпинистов, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 03:58 Фото: Phurba Tenzing Sherpa
Останки четырех альпинистов, включая итало-канадского гида Марко Ди Марчелло, погибших в лавине на Ялунг-Ри в ноябре 2025 года, спустя девять месяцев доставлены в Катманду и переданы семьям, сообщает Zakon.kz.

Ялунг-Ри – это горная вершина высотой 5630 метров, расположенная в Гималаях в долине Ролвалинг в Непале.

Как пишет MOUNTAIN.RU, 10 августа днем в столицу Непала доставили останки четырех альпинистов, ставших жертвами снежной лавины на пике Ялунг-Ри в ноябре прошлого года.

Тела итальянско-канадского гида Марко Ди Марчелло, итальянца Маркуса Кирхлера, немца Якоба Шрайбера и непальского гида Мере Карки эвакуировали вертолетом из района На-Гаун в регионе Ролвалинг. Координацию спасательной операции взял на себя известный альпинист Пхурба Тензинг Шерпа.

Тело пятого погибшего, непальца Падама Таманга, по желанию его семьи, было передано им в Чарикоте (район Долакха) для совершения погребального обряда на родине.

Останки альпинистов были обнаружены на высоте 5400 метров. Семьи погибших иностранных альпинистов уже прибыли в Катманду для опознания и получения тел.

Лавина на Ялунг-Ри сошла 3 ноября прошлого года. Тогда под снегом оказались семь альпинистов, включая пятерых иностранцев, еще пять человек получили травмы.

Ранее мы писали о том, что в горах Кыргызстана бесследно пропала группа альпинистов.

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Аксинья Титова
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