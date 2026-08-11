Пять известных альпинистов нашли под лавиной и передали семьям спустя девять месяцев
Ялунг-Ри – это горная вершина высотой 5630 метров, расположенная в Гималаях в долине Ролвалинг в Непале.
Как пишет MOUNTAIN.RU, 10 августа днем в столицу Непала доставили останки четырех альпинистов, ставших жертвами снежной лавины на пике Ялунг-Ри в ноябре прошлого года.
Тела итальянско-канадского гида Марко Ди Марчелло, итальянца Маркуса Кирхлера, немца Якоба Шрайбера и непальского гида Мере Карки эвакуировали вертолетом из района На-Гаун в регионе Ролвалинг. Координацию спасательной операции взял на себя известный альпинист Пхурба Тензинг Шерпа.
Тело пятого погибшего, непальца Падама Таманга, по желанию его семьи, было передано им в Чарикоте (район Долакха) для совершения погребального обряда на родине.
Останки альпинистов были обнаружены на высоте 5400 метров. Семьи погибших иностранных альпинистов уже прибыли в Катманду для опознания и получения тел.
Лавина на Ялунг-Ри сошла 3 ноября прошлого года. Тогда под снегом оказались семь альпинистов, включая пятерых иностранцев, еще пять человек получили травмы.
Ранее мы писали о том, что в горах Кыргызстана бесследно пропала группа альпинистов.