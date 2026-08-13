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Туризм

Отдыхающие на пляжах турецкого курорта "плавают" в тоннах мусора

Пляжи, море, мусор, люди, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 03:28 Фото: социальные сети
Турецкие пляжи Аланьи, Кемера и Мерсина наводнили тонны мусора. Море покрыл плотный слой пластика, а уровень загрязнения воды в отдельных прибрежных зонах превысил допустимые нормы в 65 раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Турпром, для туристов, остановившихся на неделю в пятизвездочном отеле, реальность оказалась контрастом к обещаниям турагентов: вместо лазурного моря и чистого песка – пластиковые бутылки, пакеты и бытовой хлам, устилающие береговую линию в прибрежной полосе.

Из-за этого многие отдыхающие вынуждены проводить отпуск у бассейнов, хотя выбирали эти курорты именно ради моря и пляжа.

Один из туристов эмоционально описал ситуацию так:

"Приехали ради моря, а получили свалку. На пляже – бутылки, пакеты, какой‑то хлам. В воду даже ногой страшно ступить. Отель говорит, что это не их зона, город не убирает, и получается, что мы просто сидим и смотрим на это безобразие".

Эти сообщения отражают не единичный случай, а системную проблему: муниципальные пляжи, которыми пользуются в первую очередь туристы из отелей второй линии и бюджетных вилл, убираются нерегулярно, а объемы приносимого морем мусора многократно превышают возможности местных коммунальных служб.

Ранее сообщалось о том, что в Турции загорелся катер с сотней туристов на борту.

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Аксинья Титова
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