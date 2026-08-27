Между небом и землей: альпинист повис на веревке на высоте 2173 м и не смог спуститься

53-летний альпинист провел около полутора часов, вися на высоте 2173 м над уровнем моря на скале Кампаниле ди Валь Монтанайя (Италия) после ошибки при спуске по веревке на 300-метровой скале, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Explorersweb, инцидент произошел днем 19 августа во Фриульских Доломитах на северо-востоке Италии. Паоло Молин с острова Бурано в Венецианской лагуне и его напарница по восхождению Сильвия Фурланетто, также с Бурано, без проблем достигли вершины.

Начав спуск по двойной веревке с широкого уступа, известного как Grande ballatoio, они выбрали неверный маршрут и слишком сильно сместились на запад.

Молин пошел первым. Через 50 метров он не нашел уступа. Не имея опоры, он остался висеть на веревке, в то время как Фурланетто осталась наверху, не в силах до него дотянуться.

Длина веревки соответствовала стандартному этапу спуска по правильному маршруту (40-60 м до следующего уступа или точки страховки). Но поскольку они оказались на западной стене, на этом расстоянии не было ни уступов, ни промежуточных точек страховки. Когда веревка закончилась через 50 м, Молин остался висеть без возможности продолжить спуск или легко подняться обратно.

Около 7 часов вечера туристы у подножия шпиля заметили пару и направились к ближайшему приюту, чтобы поднять тревогу.

По официальным отчетам спасателей, ситуация представляла реальную опасность: длительное нахождение в страховочном поясе может вызвать у человека травму от подвешивания, нарушая кровообращение.

Туман, ухудшение освещения и опасность камнепада исключили простой вариант с использованием вертолетной лебедки. Как отметили в горноспасательной службе, поток воздуха мог заставить камни падать вниз по склону. В итоге альпинисты-спасатели с помощью 200 метров веревки подняли трех техников на восточный выступ башни.

После наступления темноты они перебрались на балкон и закрепили Фурланетто. Один из спасателей спустился по веревке к Молину, пристегнул его, перерезал застрявшие веревки и спустил его до конца.

Оба альпиниста достигли подножия башни около 1:30 ночи в четверг, 20 августа, в сознании и практически не получив травм после драматической пятичасовой спасательной операции.

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