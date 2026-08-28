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Туризм

Потерянный рюкзак вернулся к 86-летнему альпинисту спустя почти 60 лет

Горы, снегопад, снаряжение, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 06:56 Фото: pixabay
К 86-летнему альпинисту из Австрии вернулся рюкзак, который он оставил ради своего спасения в ледниковой трещине более 60 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой The Guardian, рюкзак нашли в июле на леднике Зульцтальфернер на высоте около 2955 метров в австрийском Тироле.

Внутри находки были личные вещи альпиниста, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. По сохранившимся, но сильно выцветшим документам, полиция установила имя владельца и разыскала его.

Горы, снег, рюкзак, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 06:56

Фото: Austrian Police

Им оказался мужчина, который упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями.

Группу связывала веревка, поэтому товарищи смогли вытащить альпиниста. Чтобы облегчить подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину.

В полиции пояснили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну.

Ранее мы писали о том, как альпинист повис на веревке на высоте 2173 м и не смог спуститься.

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Аксинья Титова
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