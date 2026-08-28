Потерянный рюкзак вернулся к 86-летнему альпинисту спустя почти 60 лет

К 86-летнему альпинисту из Австрии вернулся рюкзак, который он оставил ради своего спасения в ледниковой трещине более 60 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой The Guardian , рюкзак нашли в июле на леднике Зульцтальфернер на высоте около 2955 метров в австрийском Тироле.

Внутри находки были личные вещи альпиниста, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. По сохранившимся, но сильно выцветшим документам, полиция установила имя владельца и разыскала его.

Фото: Austrian Police

Им оказался мужчина, который упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями.

Группу связывала веревка, поэтому товарищи смогли вытащить альпиниста. Чтобы облегчить подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину.

В полиции пояснили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну.

Ранее мы писали о том, как альпинист повис на веревке на высоте 2173 м и не смог спуститься.