Потерянный рюкзак вернулся к 86-летнему альпинисту спустя почти 60 лет
Как пишет Газета.ru со ссылкой The Guardian, рюкзак нашли в июле на леднике Зульцтальфернер на высоте около 2955 метров в австрийском Тироле.
Внутри находки были личные вещи альпиниста, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. По сохранившимся, но сильно выцветшим документам, полиция установила имя владельца и разыскала его.
Им оказался мужчина, который упал в расщелину в августе 1963 года, пересекая ледник с друзьями.
Группу связывала веревка, поэтому товарищи смогли вытащить альпиниста. Чтобы облегчить подъем, он снял рюкзак и бросил его в трещину.
В полиции пояснили, что состояние здоровья владельца уже не позволяет ему забрать находку лично, поэтому вещи передали его сыну.
Ранее мы писали о том, как альпинист повис на веревке на высоте 2173 м и не смог спуститься.