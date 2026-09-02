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Туризм

В Китае туристам за 30 долларов предлагают стать звездами собственного фильма

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 04:35 Фото: Facebook/South China Morning Post﻿
Китайская кино- и телестудия Hengdian World Studios, крупнейшая в мире, предлагает туристам возможность снять собственные короткометражные фильмы примерно за 200 юаней (30 долларов США) с человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SCMP (South China Morning Post), это стало ответом на экономический спад, вызванный развитием искусственного интеллекта.

Когда-то туристы стекались в киностудию Hengdian World Studios, чтобы полюбоваться декорациями своих любимых сериалов и осмотреть этот национальный объект категории 5A, который включает в себя более 100 подстудий, расположенных на территории площадью 30 кв. км и демонстрирующих 5000-летнюю историю.

Сейчас же эти студии переживают значительную трансформацию, смещая акцент с фанатов на начинающих актеров. В августе на сайте был запущен сервис, позволяющий туристам снимать собственные короткометражные фильмы.

Участники платят минимум 218 юаней за час актерского мастерства, а если в стоимость включены макияж и укладка, то плата составит 388 юаней. Также доступны групповые пакеты стоимостью 3800 юаней (570 долларов США) и 12000 юаней, предназначенные для семей и компаний, желающих организовать мероприятия по тимбилдингу.

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 04:35

Фото: Facebook/South China Morning Post

Эта инициатива не только соответствует растущей тенденции развития экономики впечатлений в китайских туристических достопримечательностях, но и служит стратегией для студии, позволяющей ей оставаться на плаву в условиях растущего влияния искусственного интеллекта в индустрии телепроизводства.

В первом квартале этого года сообщалось, что из 128 000 недавно вышедших короткометражных драм 95% были созданы с использованием искусственного интеллекта.

Эта ситуация представляет серьезную угрозу для тех, кто зависит от работы в Хэндиане.

Один режиссер короткометражных драм упомянул, что в этом году он снял всего две драмы, что является беспрецедентным снижением по сравнению с предыдущими годами. Теперь благодаря новой туристической программе, режиссеры могут создавать 20 коротких драматических произведений за один день.

Некоторые режиссеры, которые когда-то работали статистами в Хэндиане, умеют направлять новичков в актерском мастерстве. Они демонстрируют сцену, позволяя клиентам повторять свои действия, подсказывают, когда перестать моргать или хихикать, и иногда делятся собственным опытом, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у актеров.

Одна из студий короткометражных драм в Хэндиане рассказала, что молодая мать заказала у них 17 короткометражных драм с ее участием за шесть месяцев, сравнив этот опыт с психологической консультацией.

Режиссер У Ичжуо рассказал, что наиболее популярный среди туристов сюжет повествует о ранее высокомерном персонаже, который с удивлением обнаруживает могущественную сущность главного героя. Он охарактеризовал это предпочтение как стремление к эмоциональной ценности.

Ранее мы писали о том, что Мальдивы введут в октябре новый туристический налог.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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