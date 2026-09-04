"Золотые вершины": туристы на Эвересте ускоряют таяние ледника хождением в туалет
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, ученые изучили влияние людей на ледник Кхумбу – один из самых высокогорных ледников мира, расположенный рядом с базовым лагерем Эвереста на высоте около 5400 метров.
Анализ был на основе данных весеннего сезона 2023 года, когда в лагере находились более 2000 человек.
По расчетам специалистов, за этот период посетители оставили около 338 тысяч литров мочи. Из-за высокой температуры жидкости – около 37 градусов – она могла передать льду достаточно тепла, чтобы вызвать таяние примерно 154 тонн льда.
Ученые считают, что это максимальная оценка: в реальности часть тепла теряется и не приводит к таянию. Проблема в том, что в отличие от твердых отходов, которые с 2003 года собирают в специальные контейнеры, моча продолжает попадать непосредственно на поверхность ледника.
Исследователи предлагают перенести базовый лагерь Эвереста на участок без льда, чтобы снизить нагрузку на экосистему и замедлить антропогенное воздействие.
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