Орел атаковал дрон алматинца: момент попал на видео

Орел несколько раз пытался сбить дрон алматинца, который находился в воздухе. Хищная птица подлетала к беспилотнику и атаковала его, а необычный момент удалось запечатлеть на видео, сообщает Zakon.kz.

Эндурист из города Есик Алматинской области Ильяс Оразбаев на своей странице в соцсетях выложил видео, на котором видно, как орел в небе атаковал его дрон.

На кадрах заметно, что летающее устройство несколько раз сильно трясется от ударов птицы. Автор признался, что впервые столкнулся с подобным и совершенно не ожидал такой атаки.

После случившегося он оперативно посадил дрон и обнаружил, что момент нападения попал на видео.

"Только что на мой дрон напал орел. Это его кровь. Мои пропеллеры в таком состоянии. Дрон чудом не упал. Он раза три на меня напал, я не знаю, как дрон не перевернулся". Ильяс Оразбаев

Ильяс Оразбаев также сообщил, что инцидент произошел 17 сентября в Кыргызстане на высоте около 3 800 метров, когда он снимал ледник Кызыл-Аскер.

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