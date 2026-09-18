Альпинист, застрявший на стене без веревки, получил помощь от дронов
Как пишет Alpagama, вечером поисково-спасательная служба Сквамиша (SAR) получила сигнал SOS от альпиниста, который застрял на высоте 77 метров над землей на маршруте "Шоссе Аляски".
Маршрут (5,11+) имеет протяженность 176 метров в пять веревок, есть нависающие участки.
В середине ночи, когда был высокий риск камнепада, спасательные службы использовали дроны как более безопасную альтернативу для спасателей и для альпиниста, оказавшегося в затруднительном положении.
Команда операторов дронов усиленно готовилась к подобным ситуациям, но это была их первая такая спасательная операция. Она прошла успешно.
Главный Ставамус популярен среди альпинистов и скалолазов. Здесь сотни маршрутов любой сложности, стиля и протяженности, от боулдеринговых до трасс длиной до 700 метров.
Ранее мы писали о том, как орел атаковал дрон алматинца: момент попал на видео.