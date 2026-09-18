Альпинист, застрявший на стене без веревки, получил помощь от дронов

Ночью на горе Ставамус-Чиф в Сквамише (Канада) альпинист оказался без страховки в одиночестве на узком уступе. К нему прилетели два грузовых дрона. Один нес веревку, по которой альпинист спустился, а второй освещал ему путь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, вечером поисково-спасательная служба Сквамиша (SAR) получила сигнал SOS от альпиниста, который застрял на высоте 77 метров над землей на маршруте "Шоссе Аляски".

Маршрут (5,11+) имеет протяженность 176 метров в пять веревок, есть нависающие участки.

В середине ночи, когда был высокий риск камнепада, спасательные службы использовали дроны как более безопасную альтернативу для спасателей и для альпиниста, оказавшегося в затруднительном положении.

Команда операторов дронов усиленно готовилась к подобным ситуациям, но это была их первая такая спасательная операция. Она прошла успешно.

Главный Ставамус популярен среди альпинистов и скалолазов. Здесь сотни маршрутов любой сложности, стиля и протяженности, от боулдеринговых до трасс длиной до 700 метров.

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