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Туризм

Воры прямо в самолете обокрали молодоженов, летевших в свадебное путешествие

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 05:58 Фото: unsplash
Молодожены из России лишились денег в самолете во время перелета из Ташкента на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Mash, пара летела в свадебное путешествие ночным рейсом из Ташкента. Ручную кладь они убрали на верхнюю полку.

Деньги пропали из сумки, когда девушка уснула, а ее муж удалился в туалет. Вместо долларов злоумышленники подложили мелкие купюры разных стран.

Семья считает, что к краже могут быть причастны бортпроводники, но доказательств у них нет. После прилета туристка обратилась в полицию Мальдив и к представителям авиакомпании.

Схема, жертвами которой стали россияне, давно отработана: воры вычисляют туристов, путешествующих с крупными суммами наличных, и оставляют им мелочь из Лаоса, Бразилии, Армении и других стран. В авиакомпании пока не комментировали произошедшее.

Ранее сообщалось, что шестой за неделю пассажир пожаловался на кражу на борту рейса в ОАЭ.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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