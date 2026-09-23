Глава европейской авиакомпании спрогнозировал рост цен на авиабилеты

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что в следующем году цены на авиабилеты вырастут из-за резкого роста цен на нефть и войны в Иране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ITV.news, глава авиакомпании прогнозирует рост цен на билеты для пассажиров Ryanair и всех остальных до лета 2027 года. Дело в том, что из-за военных конфликтов повышается цена на нефть. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), средняя мировая цена на авиатопливо на прошлой неделе выросла на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей и составила 194,90 доллара за баррель.

"В этом году мы, по сути, застрахованы на уровне около 80 долларов за баррель. Если в следующем году мы заключим хедж-контракт при цене 100 долларов за баррель, наши расходы на нефть вырастут на 25%", – уточнил глава авиакомпании.

Ryanair – ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. По состоянию на сентябрь 2026 года Ryanair выполняет рейсы по 232 направлениям, включая 5 внутренних направлений в Ирландии и 227 международных направлений в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее авиакомпания предупреждала, что некоторые их конкуренты "будут с трудом сохранять свою пропускную способность или даже выживать" этой зимой, если цены на нефть останутся высокими.

С 21 по 25 сентября 2026 года в Казахстане проходит Международная оценка безопасности полетов IASA Федеральной авиационной администрации США (FAA). Оценка является одним из этапов работы по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

