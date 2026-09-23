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События

150 тысяч белых амуров и электротрамваи: как Боровое будут спасать в 2027 году

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:54 Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко
На озере Боровое началась поэтапная подготовка к введению режима "экологической тишины". Новый формат планируют запустить в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

В администрации знаменитого заповедника в Акмолинской области подчеркнули, что его главная цель – снизить нагрузку на акваторию и дать экосистеме возможность восстановиться естественным образом.

Одной из первых мер стало зарыбление озера белым амуром. Этой осенью в Боровое выпустят 150 тысяч сеголеток. Первый этап прошел 22 сентября, второй запланирован на 5 октября.

Необходимость восстановления озера подтверждают научные исследования.

Среди основных проблем специалисты называют избыточное количество водорослей. После отмирания они разлагаются и поглощают растворенный в воде кислород. Особенно остро проблема проявляется зимой, когда озеро покрыто льдом и естественный газообмен ограничен.

"Белого амура выбрали не случайно. Он питается водной растительностью и поможет естественным способом сдерживать ее чрезмерное разрастание. При этом наша задача не в том, чтобы полностью очистить озеро от растений, а в том, чтобы восстановить природный баланс", – рассказал инженер-ихтиолог ГНПП "Бурабай" Сергей Кучеренко.

После зарыбления за состоянием озера будут постоянно наблюдать специалисты. В течение 2027 года и в последующие годы они продолжат исследовать качество воды, состояние водной растительности и микроорганизмов. В зимний период особое внимание уделят уровню кислорода.

Полученные данные позволят оценить, как меняется экосистема, и определить, нужны ли дополнительные меры. На время наблюдений продажу путевок на любительскую и спортивную рыбалку приостановят.

Стоит отметить, что восстановление Борового зависит не только от его внутреннего состояния. Важно одновременно уменьшать и внешнюю нагрузку на акваторию. Поэтому переход к режиму "экологической тишины" будет проходить поэтапно.

Одним из таких шагов стало тестирование электрического водного транспорта. Новая модель должна снизить нагрузку как на озеро, так и на территорию национального парка.

"Электрические речные трамваи позволят упорядочить движение по акватории и постепенно заменить моторный транспорт, работающий на топливе. Кроме того, водные маршруты должны стать альтернативой поездкам на личных автомобилях внутри парка".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Предполагается, что посетители смогут оставлять машины на перехватывающих парковках, а затем добираться до основных туристических локаций по озеру на экологичном транспорте.

Таким образом, говорится в заключительной части, зарыбление белым амуром, научный мониторинг, развитие электрического водного транспорта и снижение нагрузки на акваторию станут частью одной системы. А режим "экологической тишины" должен дать Боровому главное для восстановления – время при минимальном внешнем воздействии.

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К сожалению, не все отдыхающие бережно относятся к чистоте. К примеру, летом 2026 года долгожданная поездка на один из главных курортов Казахстана обернулась для семьи туристов настоящим кошмаром. Во время отдыха на популярном озере люди столкнулись с шокирующим загрязнением водоема нечистотами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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