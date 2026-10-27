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Туризм

7 тысяч деревьев: как выглядит банановый рай в Шымкенте

банановое дерево, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:50 Фото: pixabay
В Министерстве туризма и спорта 27 октября 2026 года показали, как выглядит банановая ферма в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что одним из перспективных направлений развития туристской отрасли Казахстана становится агротуризм. Одним из примеров в этом направлении назвали ферму "Банан бау" в Шымкенте.

На территории площадью 5 гектаров выращивают более 7 тысяч банановых деревьев. Помимо сельскохозяйственной деятельности, ферма развивается как объект познавательного туризма.

"Посетители могут узнать о технологии выращивания бананов, особенностях тепличного хозяйства, процессах ухода за растениями и сбора урожая. На ферме проводятся экскурсии, созданы условия для семейного отдыха и приобретения местной продукции", – рассказали в Минтуризма.

Там отметили, что фермерские хозяйства, животноводческие комплексы, теплицы, пасеки и предприятия по производству национальных продуктов питания могут стать частью туристских маршрутов в различных регионах страны.

Zakon.kz ранее выяснил, во сколько обойдется поездка в Шымкент. О том, где недорого поесть, остановиться на ночь, что посмотреть и как сэкономить, читайте здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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