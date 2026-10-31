География меняется: в Непале собираются признать шесть новых гор-восьмитысячников

Непальская ассоциация альпинизма (NMA) призвала Международную федерацию альпинизма и скалолазания (UIAA) признать еще шесть восьмитысячников в Непале отдельными горами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, это аргументируют тем, что каждая из гор имеет свою географическую идентичность, отдельную вершину и независимый маршрут восхождения.

Выступая на церемонии открытия Генеральной ассамблеи UIAA 2026 в Катманду, президент NMA Фур Гелже Шерпа призвал исполнительный совет федерации официально оценить шесть вершин с точки зрения географических, научных и международных альпинистских критериев.

Предлагаемые вершины : Южная Канченджанга (8476 метров), Западная Канченджанга (8077 метров), Центральная Канченджанга (8473 метра) и Ялунг Кханг (8595 метров) в хребте Канченджанга, а также Средняя Лхоцзе (8410 метров) и Лхоцзе Шар (8400 метров) в хребте Эверест-Лхоцзе.

Фур Гелже Шерпа сказал, что правительство Непала открыло доступ к этим вершинам для альпинистов, но они до сих пор не получили международного признания.

В Непальской ассоциации альпинизма заявили, что провели исследование шести вершин, привлекли экспертов, собрали доказательства их географической обособленности.

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