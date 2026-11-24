В Казахстане пассажирские перевозки выросли на 2,9%. Об этом сегодня, 24 ноября 2026 года, проинформировали в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в январе – октябре текущего года в Казахстане всеми видами транспорта перевезено 1,64 млрд пассажиров.

Это на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Пассажирооборот за отчетный период составил 80,3 млрд пассажиро-километров (пассажирооборот, который показывает суммарное расстояние, пройденное всеми перевезенными пассажирами), увеличившись на 8,1% по сравнению с январем – октябрем прошлого года.

Доходы от перевозки пассажиров во всех видах сообщения достигли 1,4 трлн тенге.

Основной объем пассажирских перевозок пришелся на автомобильный и городской электрический транспорт. За 10 месяцев им воспользовались 1,61 млрд пассажиров, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот данного вида транспорта составил 38,8 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 9,5%.

Воздушным транспортом перевезено 13,8 млн пассажиров – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот вырос на 10,7% и составил 28,2 млрд пассажиро-километров. Доходы от авиаперевозок достигли 852,1 млрд тенге.

На внутреннем водном транспорте перевезено 267,7 тыс. пассажиров, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот увеличился на 10,8% и составил 5,2 млн пассажиро-километров.

Морским и прибрежным транспортом перевезено 46,8 тыс. пассажиров. Это в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Железнодорожным транспортом воспользовались 15,7 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 13,3 млрд пассажиро-километров.

По данным бюро, больше всего пассажиров перевезено:

в Алматы – 394,8 млн человек,

в Астане – 285,6 млн человек,

в Карагандинской области – 122,2 млн человек.

По сравнению с прошлым годом заметнее всего количество перевезенных пассажиров выросло:

в Шымкенте – на 27,1%,

в Астане – на 10,3%,

в Карагандинской области – на 9,2%,

в области Жетысу – на 8,4%.

Наибольший пассажирооборот зафиксирован:

в Алматы – 24,7 млрд пассажиро-километров,

в Астане – 15,1 млрд пассажиро-километров,

в Шымкенте – 6,4 млрд пассажиро-километров.

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные о численности населения Казахстана по состоянию на 1 октября 2026 года.