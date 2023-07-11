Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Уимблдон-2023": видеообзор лучших моментов восьмого игрового дня

Видеообзор лучших розыгрышей в восьмой игровой день Уимблдона Фото: wimbledon.com
Организаторы самого престижного турнира в теннисе – Уимблдона, представили видеообзор лучших розыгрышей в восьмой игровой день, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.

Неожиданный результат был зафиксирован в восьмой игровой день Уимблдона. 43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс сенсационно обыграл одного из фаворитов турнира представителя Греции Стефаноса Циципаса (5-й в рейтинге АТР).

В матче 1/8 финала Юбэнкс одержал победу в упорном пятисетовом поединке со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 7 минут. Юбэнкс 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных. Для 27-летнего Юбэнкса это дебют на такой стадии турниров "Большого шлема".

Следующим соперником Юбэнкса на Уимблдоне станет чемпион US Open-2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (3).


Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал смешанного разряда. 

Читайте также

"Уимблдон-2023": определились все четвертьфинальные пары в мужском разряде

"Уимблдон-2023": Анна Данилина вышла в четвертьфинал смешанного разряда

Определилась соперница Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Большого шлема"

Пахита Амири
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления