"Уимблдон-2023": видеообзор лучших моментов восьмого игрового дня

Организаторы самого престижного турнира в теннисе – Уимблдона, представили видеообзор лучших розыгрышей в восьмой игровой день, сообщает Zakon.kz.

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Неожиданный результат был зафиксирован в восьмой игровой день Уимблдона. 43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс сенсационно обыграл одного из фаворитов турнира представителя Греции Стефаноса Циципаса (5-й в рейтинге АТР).

В матче 1/8 финала Юбэнкс одержал победу в упорном пятисетовом поединке со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 7 минут. Юбэнкс 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Циципаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных. Для 27-летнего Юбэнкса это дебют на такой стадии турниров "Большого шлема".

Следующим соперником Юбэнкса на Уимблдоне станет чемпион US Open-2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (3).





Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал смешанного разряда.