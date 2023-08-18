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Новак Джокович: Прости, но мне не жаль

Новак Джокович расписался на футболке Гаэля Монфиса Фото: wsopen.com
Титулованный сербский теннисист Новак Джокович расписался на футболке Гаэля Монфиса после победы в матче третьего круга "Мастерса" в Цинциннати (США). Фотографию с автографом второй ракетки мира француз опубликовал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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В честь нового рекорда сербский теннисист в шутку расписался на футболке соперника, написав: "№19. Прости, но мне не жаль".

В свою очередь Монфис, прокомментировал 19-е подряд поражение от легендарного теннисиста.

Возможно, это был не тот матч, который я надеялся провести с лучшим теннисистом всех времен, но все же это честь и удовольствие – встретиться лицом к лицу с Новаком. Несмотря ни на что, неделя остается позитивной. Сейчас я планирую отдохнуть, чтобы быть на вершине к Открытому чемпионату США.Гаэль Монфис

Ранее был представлен видеообзор матчей третьего круга на "Мастерсе" в США. 

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