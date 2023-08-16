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Видео: Гаэль Монфис одержал героическую победу в первом круге "Мастерса" в Цинциннати

Гаэль Монфис одержал героическую победу в первом круге Мастерса в Цинциннати Фото: wsopen.com
В Цинциннати (США) продолжается турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. Знаменитый французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 211 место в рейтинге, выбил из состязаний 15 ракетку мира Кэмерона Норри, сообщает Zakon.kz.

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Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис одержал победу со счетом 3:6, 6:4, 6:3. В очном противостоянии французский теннисист впереди – 3:0.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили по пять двойных ошибок. Норри реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, а француз – 5 из 11. Стоит отметить, что в первом сете Монфис брал медицинский перерыв из-за проблем с ногой, но затем смог вернуться на корт и продолжить игру.

Во втором круге Монфис сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором и американцем Джеффри-Джоном Вулфом. За карьеру Монфис трижды выходил в финал "Мастерсов", но во всех случаях уступал в решающем поединке.


Ранее на "Мастерсе" в США сербский теннисист Новак Джокович проиграл в первом круге парного разряда. 

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