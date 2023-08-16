Расписание четвертого игрового дня "Мастера" в Цинциннати. Елена Рыбакина сыграет с Остапенко

С 16 на 17 августа на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати пройдут матчи в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин. Стало известно расписание четвертого игрового дня, сообщает Zakon.kz.

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В четвертый игровой день на корт выйдет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Во втором круге она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Матч начнется ориентировочно в 03:00 по времени Астаны. Ранее теннисистки встречали между собой четыре раза, в очном противостоянии ничья – 2:2. Последние две встречи выиграла казахстанка. Предыдущий матч между тезками завершился скандалом. Елена Остапенко в жесткой форме оскорбила казахстанку во время и после полуфинала турнира WTA -1000 в Риме (Италия).

Стоит отметить, что в расписание игр могут вмешаться погодные условия. Ранее многие матчи были перенесены из-за дождя.

Расписание матчей

Центральный корт. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Мартина Тревизан (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)

Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США)

Далее Стефанос Циципас (Греция, 4) – Бен Шелтон (США)

Далее Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Далее Маяр Шериф (Египет) – Кори Гауфф (США, 7)

Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Лоренцо Музетти (Италия) – Даниил Медведев (Россия, 3)

Далее Янник Синнер (Италия, 8) – Душан Лайович (Сербия)

Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Винус Уильямс (США)

Далее Энн Ли (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Далее Франсис Тиафо (США, 10) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США, 14)

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Тэйлор Фритц (США, 9)

Далее Хуберт Гуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия, 15)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Елена Остапенко (Латвия)

Далее Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь)

Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Варвара Грачёва (Франция)

Далее Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Анастасия Потапова (Россия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Мария Саккари (Греция, 8) – Сорана Кырстя (Румыния)

Далее Петра Квитова (Чехия, 9) – Линда Носкова (Чехия)

Не ранее 17:00 (03:00) Элизе Мертенс (Бельгия) – Мари Бузкова (Чехия)

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Александр Зверев (Германия, 16) – Ёсихито Нисиока (Япония)

Далее Макс Пёрселл (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Далее Гаэль Монфис (Франция) – Алекс Де Минаур (Австралия)

Далее Хольгер Руне (Дания, 6) – Маккензи Макдональд (США)

Далее Ринки Хиджиката/Джейсон Каблер (Австралия) – Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия)

Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00) Алисия Паркс/Тэйлор Таунсенд (США) – Латиша Чань/Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)

Далее Николь Меликар/Эллен Перес (США/Австралия) – Тереза Михаликова/И-Фань Сю (Словакия/Китай)

Далее Петра Мартич (Хорватия) – Каролина Мухова (Чехия)

Далее Жасмине Паолини (Италия) – Кристина Букша (Испания)

Далее Дженнифер Брэди/Эйша Мухаммад (США) – Хао-Чин Чань/Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика)

Далее Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания) – Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)

Корт №8. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Робин Хаазе/Карен Хачанов (Нидерланды/Россия) – Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США)

Далее Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина) – Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания)

Далее Эмма Наварро/Пейтон Стирнс (США) – Дезайр Кравчик/Деми Шуурс (США/Нидерланды)

Далее Се Су-Вей/Синь Ю Ван (Тайвань/Китай) – Анна Блинкова/Варвара Грачёва (Россия/Франция)

Далее Бетани Маттек-Сэндс/Анастасия Потапова (США/Россия) – Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия)

Далее Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) – Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф (Канада/Австралия)

Корт №11. Начало матчей в 14:30 (00:30)

Кевин Кравьец/Тим Путц (Германия) – Феликс Оже/Адриан Маннарино (Канада/Франция)

Далее Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) – Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия)

Далее Лоренцо Сонего/Лоренцо Музетти (Италия) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина).

Ранее пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой во втором круге "Мастерса" в Цинциннати.