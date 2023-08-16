Расписание четвертого игрового дня "Мастера" в Цинциннати. Елена Рыбакина сыграет с Остапенко
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В четвертый игровой день на корт выйдет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Во втором круге она сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Матч начнется ориентировочно в 03:00 по времени Астаны. Ранее теннисистки встречали между собой четыре раза, в очном противостоянии ничья – 2:2. Последние две встречи выиграла казахстанка. Предыдущий матч между тезками завершился скандалом. Елена Остапенко в жесткой форме оскорбила казахстанку во время и после полуфинала турнира WTA -1000 в Риме (Италия).
Стоит отметить, что в расписание игр могут вмешаться погодные условия. Ранее многие матчи были перенесены из-за дождя.
Расписание матчей
Центральный корт. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00 по времени Астаны)
Мартина Тревизан (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)
Далее Ига Швёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США)
Далее Стефанос Циципас (Греция, 4) – Бен Шелтон (США)
Далее Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 2)
Далее Маяр Шериф (Египет) – Кори Гауфф (США, 7)
Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Лоренцо Музетти (Италия) – Даниил Медведев (Россия, 3)
Далее Янник Синнер (Италия, 8) – Душан Лайович (Сербия)
Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Винус Уильямс (США)
Далее Энн Ли (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Далее Франсис Тиафо (США, 10) – Стэн Вавринка (Швейцария)
Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США, 14)
Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Тэйлор Фритц (США, 9)
Далее Хуберт Гуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия, 15)
Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Елена Остапенко (Латвия)
Далее Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь)
Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Варвара Грачёва (Франция)
Далее Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Мария Саккари (Греция, 8) – Сорана Кырстя (Румыния)
Далее Петра Квитова (Чехия, 9) – Линда Носкова (Чехия)
Не ранее 17:00 (03:00) Элизе Мертенс (Бельгия) – Мари Бузкова (Чехия)
Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Александр Зверев (Германия, 16) – Ёсихито Нисиока (Япония)
Далее Макс Пёрселл (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Далее Гаэль Монфис (Франция) – Алекс Де Минаур (Австралия)
Далее Хольгер Руне (Дания, 6) – Маккензи Макдональд (США)
Далее Ринки Хиджиката/Джейсон Каблер (Австралия) – Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия)
Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00) Алисия Паркс/Тэйлор Таунсенд (США) – Латиша Чань/Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)
Далее Николь Меликар/Эллен Перес (США/Австралия) – Тереза Михаликова/И-Фань Сю (Словакия/Китай)
Далее Петра Мартич (Хорватия) – Каролина Мухова (Чехия)
Далее Жасмине Паолини (Италия) – Кристина Букша (Испания)
Далее Дженнифер Брэди/Эйша Мухаммад (США) – Хао-Чин Чань/Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика)
Далее Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания) – Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)
Корт №8. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Робин Хаазе/Карен Хачанов (Нидерланды/Россия) – Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США)
Далее Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина) – Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания)
Далее Эмма Наварро/Пейтон Стирнс (США) – Дезайр Кравчик/Деми Шуурс (США/Нидерланды)
Далее Се Су-Вей/Синь Ю Ван (Тайвань/Китай) – Анна Блинкова/Варвара Грачёва (Россия/Франция)
Далее Бетани Маттек-Сэндс/Анастасия Потапова (США/Россия) – Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия)
Далее Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) – Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф (Канада/Австралия)
Корт №11. Начало матчей в 14:30 (00:30)
Кевин Кравьец/Тим Путц (Германия) – Феликс Оже/Адриан Маннарино (Канада/Франция)
Далее Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) – Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия)
Далее Лоренцо Сонего/Лоренцо Музетти (Италия) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина).
Ранее пятая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой во втором круге "Мастерса" в Цинциннати.