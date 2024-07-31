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"Елена не сможет сыграть в Торонто": Диас Доскараев ответил на важные вопросы по Рыбакиной и Путинцевой

Диас Доскараев ответил на важные вопросы по Рыбакиной и Путинцевой Фото: ФТК
Вице-президент федерации тенниса Казахстана (ФТК) Диас Доскараев ответил на вопросы СМИ и общественности по ситуации со снятием с Олимпиады в Париже двух сильнейших теннисисток страны, а также на другие интересные темы, сообщает Zakon.kz.

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25 июля стало известно, что на Играх в Париже не сможет выступить четвертая ракетка мира Рыбакина. Елена снялась с Олимпийского турнира из-за острого бронхита.

27 июля от участия в Олимпиаде отказалась и вторая ракетка страны Путинцева. Юлия не смогла выйти на корты "Ролан Гаррос" из-за травмы колена, которую она получила еще во время Уимблдона-2024.

1. Почему Рыбакина снялась за день до начала Олимпиады? Не было известно о ее болезни раньше?

– О том, что Елена заболела, нам стало известно 23 июля, когда она почувствовала общую слабость и недомогание. Мы постоянно были на связи с ней и с ее лечащими врачами, отрабатывали все возможные варианты и обсуждали различные виды лечения, чтобы поставить ее на ноги к Олимпиаде. Елена упорно боролась с болезнью, чтобы иметь шанс выйти на корт и постараться сыграть. Мы до последнего надеялись на лучшее – всегда остается шанс долечить спортсмена и выпустить на игру. К сожалению, когда вышли все разумные сроки, мы признали, что она не сможет приехать в Париж и сыграть на Олимпиаде, и публично заявили об этом.

2. ⁠Когда она заболела, в момент подготовки или на отдыхе?

– Сразу после Уимблдона Елене было рекомендовано восстановление сил, которое было необходимо после длительного турнира. Мы понимали риски для ее здоровья – Елена дважды перенесла ковид в 2023 году, а в этом году по состоянию здоровья снялась с турниров в Риме и Индиан-Уэллсе. В итоге было принято решение, что краткий отдых и морской воздух в Турции пойдут ей на пользу. Там проводились облегченные тренировки по общей физической подготовке, включая плавание, стретчинг, пробежки и прочее. После этого начался уже интенсивный подготовительный период к Олимпиаде с комплексными тренировками на корте – тогда Елена и почувствовала проблемы со здоровьем.

3. Как себя сейчас чувствует Елена? Она проходит лечение дома или в больнице?

– Она чувствует себя лучше, но все еще слаба. Несколько раз сдавала анализы, прошла полное обследование у пульмонолога и других специалистов в венской клинике Дёблинг. На сегодняшний день Елена получила от врачей протокол лечения и восстанавливается от болезни в Братиславе, где находится ее тренировочная база.

4. Что она думает насчет возмущения казахстанцев в социальных сетях?

– Безусловно, Елена очень расстроена. Она всегда с полной отдачей играет за сборную Казахстана, с гордостью выступает под нашим флагом. Как и любому другому человеку, ей больно читать негативные комментарии в свой адрес.

5. Елена заявилась на турнир в Торонто, который начнется 6 августа. Планирует ли она участвовать в нем?

– На турниры такого уровня, как в Торонто, все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до начала турнира, поскольку это является требованием WTA. К сожалению, Елена не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не полностью оправилась от болезни и еще даже не выходила на корт. В настоящее время её команда готовит медицинские документы, чтобы официально оформить снятие с турнира в Торонто.

6. В каких турнирах за страну Елена планирует сыграть в ближайшее время?

– Пока сложно вообще говорить, на каких турнирах сыграет Елена в ближайшее время, потому что она все еще проходит лечение и восстанавливается.

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7. Почему Путинцева снялась прямо во время разминки? Вы знали о ее состоянии заранее и все равно позволили ей выйти на корт?

– Да, мы знали про травму Юлии, которую она получила во время Уимблдона. Но у нее был небольшой шанс выйти на корт. Никогда нет уверенности, как колено, мениск, суставы будут реагировать на то или иное лечение. В случае с Юлией мы использовали мезотерапию, уколы, лед, различные массажи и помощь физиотерапевта. Она приехала в Париж, мы готовились и думали играть со специальным фиксатором, на обезболивающих препаратах. Мы изучили все возможные варианты, чтобы потом не было сожалений, что мы не использовали малейший шанс для восстановления, это все-таки Олимпиада. Но Юлия на разминке почувствовала сильную боль, и врачи сказали, что есть реальный шанс полного разрыва мениска. Тогда мы приняли решение сняться с соревнований.

8. Как себя чувствует Юлия? Есть ли понимание, когда она сможет вернуться на корт?

– Юлия сейчас проходит лечение. Врачи пока запретили ей выходить на корт, нужен покой, чтобы ушли отеки с коленного сустава. У нее разрыв переднего латерального мениска, киста Бейкера с частичным разрывом. Насколько затянется лечение, мы не знаем.

9. Теннисисты сборной получают деньги из государственного бюджета?

– Федерация уже неоднократно отвечала на этот вопрос и хотела бы вновь подчеркнуть – мы не получаем финансирование из госбюджета. Федерация тенниса Казахстана финансируется только и исключительно за счет частных спонсорских средств. Мы общественная организация, все наше финансирование прозрачно.

10. Какой сейчас годовой бюджет у Федерации тенниса? Сколько средств выделяется на развитие молодежи?

– Годовой бюджет федерации варьируется в зависимости от проектов, но в среднем он держится на уровне 12-15 млн долларов США в год. Почему мы говорим в долларах? Потому что расходы на проведение турниров, на поездки игроков, включая юниоров, на оплаты зарубежным тренерам привязаны к зарубежной валюте. Особо подчеркнем, что топ-игроки большую часть своих расходов покрывают за счет собственных призовых на турнирах. В свою очередь федерация тратит на своих молодых воспитанников в 8 раз больше денег, чем на топ-игроков.

11. А почему тогда в составе олимпийской сборной снова одни легионеры? Где наши доморощенные теннисисты?

– Здесь очень важно отметить, что олимпийская лицензия в теннисе – личная. Каждый игрок с казахстанским паспортом месяц за месяцем выступает на различных соревнованиях и в итоге накапливает личный рейтинг. Затем, согласно этому рейтингу, они получают или не получают лицензию на Олимпиаду. Не федерация решает, кто из теннисистов поедет на Олимпийские игры, а правила Международного олимпийского комитета. Во-вторых, очень важно понимать, что теннис начал бурно развиваться в нашей стране всего 17 лет назад. В то время даже получение одной лицензии на ОИ по теннису воспринималось как что-то экстраординарное, не говоря уже об ожиданиях по олимпийским медалям, которые могут появляться только при наличии игроков в топ-20 мирового рейтинга. И фактически в первые 5 лет федерация закладывала основу для будущих успехов, когда открывались теннисные центры по всей стране, которых сейчас уже 38, когда в спорт активно привлекались талантливые дети. Другими словами, нужно еще минимум 3-4 года, чтобы игроки, которые являются "продуктом" уже казахстанской школы тенниса, такие как Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, Даниал Рахматуллаев, Полина Слепцова, Асылжан Арыстанбекова, Ева Корышева и другие, начали побеждать на взрослых соревнованиях и смогли получить лицензию на Олимпиаду. Разумеется, для нас основной приоритет – развитие собственных теннисистов. Но они не могут развиваться на пустом месте. У них перед глазами должны быть примеры победителей, репутация и авторитет казахстанского тенниса должны укрепляться каждый год. Мы видим, что наши юниорские команды уже входят в топ-10 на "Кубке Дэвиса" и "Кубке Билли Джин Кинг". Наш молодежный теннис – уже признанная сила в Азии, одна из сильнейших команд в нашей части света. Они выступают достойно и на мировом уровне, но этим молодым ребятам еще нужно набраться опыта, чтобы иметь возможность представлять нашу страну на взрослой международной арене и иметь необходимый для этого рейтинг. Как только ребята будут обладать соответствующим рейтингом, они смогут биться за нашу страну на Олимпиаде.

12. Как вы в целом оцениваете работу федерации по подготовке к Олимпиаде-2024?

– Результаты совсем не те, которых мы ожидали. Нашим спортсменам удалось получить шесть олимпийских лицензий, поскольку лицензии выдаются по правилам Международного олимпийского комитета и зависят от личного рейтинга каждого игрока. У нас было по две лицензии в одиночном разряде у девушек и мужчин, плюс, по одной в мужской паре и миксте. Снятие Елены Рыбакиной стало для нас шоком, потому что на нее мы возлагали огромные надежды и целенаправленно подводили ее к Олимпийским играм. Именно для этого Елена играла в апреле на грунте, выиграла у первой ракетки мира Иги Швёнтек – своей основной соперницы в борьбе за потенциальное олимпийское "золото". Но, к сожалению, болезнь вмешалась и не дала нам реализовать эти планы. Юлия Путинцева очень настраивалась, была в очень хорошей форме, вспомните ее победу над той же Швёнтек незадолго до Олимпиады. Мы понимали, что Александру Бублику будет сложно, поскольку грунт – это наименее подходящее для его стиля игры покрытие. Хотя в паре были достаточно неплохие шансы, ведь Александр Недовесов находился в хорошей форме. Но на пути встали очень сильные бразильцы. Александр Шевченко тоже боролся до конца, но у него был непростой соперник, специалист по грунту из Чехии. Для Шевченко это первая его Олимпиада, и мы уверены, что он еще покажет свой истинный уровень.

13. На что дальше надеяться нашим теннисным болельщикам в этом году?

– Теннисная программа Олимпиады для нас завершена, мы проанализируем итоги и учтем все ошибки. Впереди нас ждут важные игры. У мужской сборной "Кубок Дэвиса" – в сентябре будет домашняя игра против Дании, где мы постараемся подготовиться и сохранить прописку Казахстана в мировой группе. Играем в плей-офф, и победитель выходит снова в стадию квалификационных раундов на следующий год. Также предстоят тяжелые матчи против Республики Корея у нашей женской сборной в "Кубке Билли Джин Кинг". Наша сборная юниоров до 16 лет пробилась на чемпионат мира и в ноябре в Турции сыграет свои матчи. Мы уверены, что наши теннисисты обязательно будут радовать своими победами на международных стартах.

Ранее Елена Рыбакина записала видеообращение. 

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