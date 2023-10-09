Любимчик казахстанских болельщиков потерпел разгромное поражение на "Мастерсе" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Чемпион Astana Open-2023 француз Адриан Маннарино, который уже полюбился казахстанским любителям тенниса, проиграл россиянину Андрею Рублёву, сообщает Zakon.kz.

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В матче третьего круга Адриан Маннарино, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, уступил седьмой ракетке мира со счетом 3:6, 0:6.

Матч продолжался 1 час 3 минуты, Рублёв сделал шесть эйсов, в то время как Маннарино подал навылет три раза. Соперники не допустили ни одной двойной ошибки. Российский теннисист допустил пять невынужденных ошибок, у француза на одну ошибку больше.

В четвертом круге Андрей Рублёв встретится с американцем Томми Полом, который в третьем круге выиграл у другого француза Артюра Фиса (6:4, 6:7, 6:4).

Неожиданное поражение в третьем круге потерпел восьмой номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц. Он проиграл аргентинцу Диего Шварцману (Q, 126 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 6:7.

Ранее на "Мастерсе" в Шанхае успешным выступлением отметились казахстанские теннисисты. Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин смогли дойти до второго круга. За выход в третий круг Жукаев проиграл россиянину Карену Хачанову (6:7, 6:4, 2:6), а Кукушкин во втором раунде из-за травмы снялся с матча против британца Даниэля Эванса (2:6, 0:3). Стоит отметить, Карен Хачанов уже успел проиграть болгарскому теннисисту Григору Димитрову (6:7, 4:6).