"Ледяная королева": Елена Рыбакина предстала в обворожительном образе на церемонии открытия Итогового турнира

В Канкуне (Мексика) состоялась церемония открытия Итогового турнира WTA. Участницы WTA Finals предстали в вечерних нарядах. Образ первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной не остался без внимания, представители СМИ назвали нашу теннисистку "Ледяной королевой", сообщает Zakon.kz.

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Во время фотосессии Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями перед стартом турнира.

Я впервые в Мексике и в Канкуне. Здесь реально здорово. Мне действительно нравится еда и люди здесь прекрасные. Немного тяжелые условия для игры, но посмотрим, как все сложится на следующей неделе. Елена Рыбакина

Впервые в истории в одиночном разряде WTA Finals примет участие представительница Казахстана. Ранее в Итоговом турнире года принимали участие наши лучшие теннисистки в парном разряде – Ярослава Шведова и Анна Данилина.

All to play for in Cancun... 🫳🏆



Who will be taking home the Billie Jean King #WTAFinals Trophy?! pic.twitter.com/cYTeiDcSN5 — wta (@WTA) October 28, 2023

В рамках церемонии открытия прошла жеребьевка турнира, по итогам которой определились соперницы Елены Рыбакиной на групповой стадии.