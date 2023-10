"Ледяная королева": Елена Рыбакина предстала в обворожительном образе на церемонии открытия Итогового турнира

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Во время фотосессии Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями перед стартом турнира.

Впервые в истории в одиночном разряде WTA Finals примет участие представительница Казахстана. Ранее в Итоговом турнире года принимали участие наши лучшие теннисистки в парном разряде – Ярослава Шведова и Анна Данилина.

All to play for in Cancun... 🫳🏆



Who will be taking home the Billie Jean King #WTAFinals Trophy?! pic.twitter.com/cYTeiDcSN5