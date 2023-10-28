"Ледяная королева": Елена Рыбакина предстала в обворожительном образе на церемонии открытия Итогового турнира
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Во время фотосессии Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями перед стартом турнира.
Я впервые в Мексике и в Канкуне. Здесь реально здорово. Мне действительно нравится еда и люди здесь прекрасные. Немного тяжелые условия для игры, но посмотрим, как все сложится на следующей неделе.Елена Рыбакина
Elena Rybakina, Ice Queen 🧊👑 #WTAFinals pic.twitter.com/qbwHU12qr2— wta (@WTA) October 28, 2023
Впервые в истории в одиночном разряде WTA Finals примет участие представительница Казахстана. Ранее в Итоговом турнире года принимали участие наши лучшие теннисистки в парном разряде – Ярослава Шведова и Анна Данилина.
All to play for in Cancun... 🫳🏆— wta (@WTA) October 28, 2023
Who will be taking home the Billie Jean King #WTAFinals Trophy?! pic.twitter.com/cYTeiDcSN5
В рамках церемонии открытия прошла жеребьевка турнира, по итогам которой определились соперницы Елены Рыбакиной на групповой стадии.