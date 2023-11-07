Андрей Голубев вместе с Денисом Молчановым сотворили сенсацию на турнире АТР-250 в Болгарии

В Софии (Болгария) стартовал турнир серии АТР-250. В парном разряде Казахстан представляют два теннисиста Андрей Голубев и Александр Недовесов, сообщает Zakon.kz.

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Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым успешно провели матч первого круга. В стартовой игре они одержали победу над титулованным дуэтом из США Натаниэлем Лэммонсом и Джексоном Уитроу со счетом 7:6, 2:6, 10:7. Американский тандем был посеян на турнире под вторым номером.

Напомним, в начале октября Натаниэль Лэммонс и Джексон Уитроу стали чемпионами турнира АТР-250 в Астане. В финале "Astana Open-2023" они взяли верх над Мате Павичем (Хорватия) и Джоном Пирсом (Австралия).

Другой казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) свой стартовый матч на турнире в Софии проведет 8 ноября против австрийского тандема Лукас Мидлер/Александр Эрлер.

Ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов завоевали чемпионский титул на турнире АТР-250 в Швеции.