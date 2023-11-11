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Любимчик казахстанских болельщиков стал чемпионом турнира АТР-250 в Болгарии

Адриан Маннарино выиграл у Джека Дрэйпера Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Софии (Болгария) завершился турнир серии АТР-250. В одиночном разряде чемпионский титул завоевал французский теннисист Адриан Маннарино (25 АТР). В финале триумфатор Astana Open-2023 обыграл британца Джека Дрэйпера (82 АТР) со счетом 7:6, 2:6, 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Маннарино шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Дрэйпер выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Соперники впервые встречались между собой.

Адриан Маннарино выиграл третий титул в сезоне и пятый в карьере. Благодаря этой победе Маннарино поднимется на 20-ю строчку в мировом рейтинге – наивысшую в своей карьере.

В парном разряде турнира в Софии победу праздновал казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с Гонсало Эскобаром (Эквадор).

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