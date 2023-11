Любимчик казахстанских болельщиков стал чемпионом турнира АТР-250 в Болгарии

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Маннарино шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Дрэйпер выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Соперники впервые встречались между собой.

Адриан Маннарино выиграл третий титул в сезоне и пятый в карьере. Благодаря этой победе Маннарино поднимется на 20-ю строчку в мировом рейтинге – наивысшую в своей карьере.

"The smile says it all" 😁@AdrianMannarino's magical year finishes with a 3rd title 7-6(6), 2-6, 6-3 🆚 Draper@sofiaopentennis | #SofiaOpen pic.twitter.com/LwFwZ2h2j4