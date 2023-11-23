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10 казахстанцев завершают сезон в топ-100 мировых рейтингов

10 казахстанцев завершают сезон в топ-100 мировых рейтингов Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисная федерация (КТФ) подводит итоги сезона 2023. В этом году отечественные теннисисты добились отличных результатов, что подтверждает рейтинг – 10 представителей Казахстана завершили сезон в топ-100, сообщает Zakon.kz.

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В рейтинге WTA одиночного разряда Елена Рыбакина расположилась на четвертой строчке, а Юлия Путинцева – на 69-й. В парном разряде Анна Данилина занимает 56-ю позицию.

У мужчин в рейтинге АТР Александр Бублик стал 32-й ракеткой мира. Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов завершает год на 44-м месте, Андрей Голубев – 61-й.

В юниорском мировом рейтинге ITF сразу два казахстанца в топ-100. Амир Омарханов занимает 57-ю строчку, Асылжан Арыстанбекова – 66-я.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Ева Корышева 50-я ракетка мира, а Томирис Нуржан – 91-я.

Ранее Александр Бублик представил фотографии с отдыха в Швейцарии. 

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